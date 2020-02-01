Саудовская Аравия проведет глобальный форум по кибербезопасности на фоне хакерского скандала

Лондон, 1 февраля. Власти Саудовской Аравии организуют первый в мире глобальный форум по кибербезопасности (GCF). Цель мероприятия — рассмотрение угроз, вызовов, рисков и возможностей в области кибербезопасности, которые помогут Королевству сотрудничать с международным сообществом для «построения безопасного, устойчивого и процветающего кибернетического мира для всех», сообщает The Middle East Monitor.

Форум, который стартует 4 февраля в Эр-Рияде, организовало Национальное управление кибербезопасности королевства (NCA). Он будет проходить в течение двух дней под патронажем короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Власти государства ожидают, что мероприятие посетят более тысячи человек со всего мира, включая правительственных чиновников, ученых и международных бизнес-лидеров.

Сама же конференция будет сосредоточена вокруг пяти основных тем, которые влияют на будущее кибербезопасности: кибериндустрия, киберугрозы и устойчивость, киберкультура, международное сотрудничество в кибербезопасности и киберразрушение.

Несмотря на то, что конференция в значительной степени связана с растущей важностью кибербезопасности в наше время и происходит в тот же год, когда Саудовская Аравия принимает у себя предстоящий саммит G20 в Эр-Рияде в ноябре, решение государства о проведении мероприятия выглядит, мягко говоря, нелепо. Саудовская Аравия уже давно вовлечена в так называемый хакерский скандал, начало которому положил сам же Эр-Рияд.

Напомним, 22 января британская газета The Guardian сообщила о взломе мобильного телефона основателя Amazon и владельца газеты The Washington Post Джеффа Безоса. Сам инцидент произошел еще в мае 2018 года, но был предан огласке не сразу. В дальнейшем оказалось, что в случившемся замешан Мухаммед бен Салман — наследный принц Саудовской Аравии.

Специалисты установили, что телефон Безоса был взломан с помощью подозрительного сообщения, а точнее – шпионской программы – в мессенджере WhatsApp. Сообщение, вероятно, было отправлено с личного номера сына короля Салмана. Впоследствии была выдвинута версия, что своими действиями наследный принц хотел получить информацию для использования в качестве рычага воздействия на миллиардера. В США также уверены, что у саудовского правительства появился «зуб» на Безоса после того, как газета The Washington Post стала публиковать материалы об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

После разоблачения, которое ожидаемо было опровергнуто Саудовской Аравией, возникли опасения, что другие мировые деятели и политики также могли быть скомпрометированы.

Установлено также, что власти Королевства используют израильские шпионские программы против диссидентов за рубежом, а также тех, кто критикует монархию, правительство и его политику. В 2019 году стало известно, что Саудовская Аравия была основным заказчиком шпионских программ и использовала их для сбора информации о гражданах, критиках и диссидентах, в том числе для сбора подробностей о саудовском журналисте в преддверии его убийства в саудовском консульстве в Турции в октябре 2018 года.