сайт: Экс-генпрокурор Украины Шокин заявил, что был отравлен ртутью в Греции

Киев, 31 января. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что был отравлен ртутью в сентябре 2019 года.

Как он утверждает, это случилось 10 сентября 2019 года, во время его личной поездки в Грецию.

«В соответствии с заключением греческой клиники, где я находился в реанимации, у меня было две остановки сердца. Для того, чтобы меня вернуть с того света, были применены электрошокеры», — говорит Шокин.

По его словам, он провел в реанимации больше недели и потом заново учился ходить. Лечение Шокин продолжил в австрийской клинике.

«Мне сделали много обследований. 11 октября врач ко мне пришел и спросил: «А вы знаете, что у вас ртуть в организме», — говорит экс-генпрокурор, отметив, что его доктор принимал участие в лечении бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Анализы показали, что в организме Шокина содержание ртути составляет почти 10%, это более чем в 5 раз выше нормы. На данный момент содержание ртути в его организме сбавили до 7,1%. Шокин говорит, что его знакомые из СБУ утверждают, что данный метод отравления немного устаревший, однако встречается и в настоящее время.

Бывший прокурор считает, что к отравлению может быть причастен кандидат в президенты США Джо Байден.

«Безусловно, одна из версий, но эта версия требует исследования, но есть возможность причастности Байдена каким-то образом к этим вопросам», — говорит бывший генпрокурор Украины.

Напомним, что сын Джо Байдена в 2014 году вошел в правление компании Burisma. Виктор Шокин будучи генпрокурором Украины инициировал расследование коррупционной деятельности этой компании. В 2016 году Джо Байден находясь на посту вице-президента, призывал уволить Шокина. Скандал с импичментом Трампу начался после того, как президент США призвал украинского коллегу Владимира Зеленского заняться расследованием деятельностью компании Burisma.