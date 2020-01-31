Макрон назвал Brexit тревожным сигналом для всей Европы

Париж, 31 января. Евросоюз нуждается в реформировании после выхода Великобритании из ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телевизионном обращении к соотечественникам.

По мнению французского президента, Brexit является «тревожным сигналом для всей Европы».

«Этот уход — настоящий шок. Этот сигнал должен быть услышан в каждой из европейских стран», — заявим Макрон, подчеркнув, что «Brexit стал возможным, поскольку мы недостаточно изменили нашу Европу».

Он призвал «сделать Европу более суверенной, более демократичной, более близкой к своим согражданам».

Британия покинет ЕС в 23.00 31 января по местному времени (02.00 по московскому 1 февраля). До конца года никаких существенных изменений ожидать не стоит, поскольку будет действовать переходный период. В это время Великобритания продолжит соблюдать все обязательства и пользоваться всеми правами члена Евросоюза за исключением одного: она не будет иметь представительства и права голоса в органах власти ЕС, передавал RT.

За время переходного периода Британия должна заключить соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. В этом документе будут прописаны правила взаимодействия во всех сферах — от торговой до оборонной. Однако точная дата начала переговоров по соглашению пока не определена, позиции сторон — тоже.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 31 января собирается устроить вечеринку для членов кабмина и высокопоставленных чиновников в своей резиденции на Даунинг-стрит. Как передавала «Газета.ру», гостям, среди прочего, подадут бисквиты c английским голубым сыром «Шропшир Блю», филе ягненка, английский пастуший пирог с чеддером и солеными огурцами.