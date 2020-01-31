России передали на хранение землю с братских могил советских воинов из других стран

Сразу несколько иностранных государств – Венгрия, Греция, Дания, Казахстан, КНДР и Словакия – передали России кисеты с землей с мест захоронений солдат Красной Армии. Торжественная церемония прошла в пятницу, 31 января, в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

Частицы земли, собранные с братских могил и захоронений советских воинов на территории России, а также переданные российской стороне из других стран, размещают в латунные гильзы от 57 мм оружия ЗИС-2 образца 1941 года. Позже их поместят в малые архитектурные формы – по 168 в каждой в алфавитном порядке по регионам и государствам. Рядом с гильзой будет табличка с указанием количества солдат и места захоронения. Всего вдоль галереи «Дорога памяти» расположатся 170 блоков с гильзами.

«Этот элемент, который не связан с конкретными именами бойцов значит много больше, – сказал после церемонии известный советский и российский врач-кардиолог Лео Бокерия. – Он всемирного масштаба. Я хорошо понимаю людей, которые потеряли своих близких: любое событие, связанное с возвращением их памяти для них важно».

Замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров добавил, что этот формат сохранения памяти важен, в том числе для защиты истории.

«Мы же не отрицаем того, что вместе с нами воевали и другие государства, мы же благодарны тем, кто был с нами. И не можем подводить, чтобы перечеркнули историю. Особенно когда СССР обвиняют в том, что он чуть ли не первый начал войну. Когда мы делаем такие проекты: собираем кисеты с частицами земли, где покоятся наши отцы деды разных национальностей, это препятствует переписыванию истории».

Замминистра также уточнил, что не все страны легко идут на сотрудничество в передаче земли с мест захоронений советских солдат. Впрочем, по его словам, это не проблема – землю можно получить через ветеранские и общественные организации.

«Пока идут переговоры на уровне посольств, где-то есть проблемы, – признался Евкуров. – Но в большинстве стран военные атташе и посольства относятся с пониманием».

Он также поблагодарил иностранных коллег за работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам.

Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть памяти» стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России уже получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции, Финляндии, Японии и других стран. По данным Минобороны РФ, всего планируется привезти землю из более чем 40 стран. К сегодняшнему дню в рамках акции более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.