Посол РФ в Лондоне Келин считает, что Brexit приведет к стагнации экономики Британии

Лондон, 31 января. Великобритании может испытать сложности после Brexit, есть риск стагнации экономики королевства, сообщает посол РФ в Британии Андрей Келин.

По мнению российского дипломата, Лондону потребуются новые связи, чтобы встроится в новый миропорядок.

«Конечно, будет очень непросто (после Brexit. — Прим. ФАН). Великобритании нужна активная внешняя политика для того, чтобы встроиться в новый миропорядок, завести новые связи с окружающими странами», — говорит посол Российской Федерации.

Он отмечает, что в Великобритании многие воспринимают Brexit как освобождение от сдерживающих развитие государства пут Европейского союза.

«Есть точка зрения правительства Великобритании и премьер-министра на этот счет, и они считают, что Brexit — это сбрасывание пут, которыми была охвачена британская экономика из Брюсселя», — говорит Андрей Келин.

Дипломат отметил, что некоторые британские политики убеждены, что 47 лет назад Британия вступала в ЕС исключительно ради общих рынков, а не Еврокомиссии, Европарламента, Шенгена, и тем более не ради общей армии.

«Поэтому они и не хотят больше ни европейского суда, ни каких-то наднациональных объединений», — отмечает посол РФ.

Келин привел два варианта развития экономики Британии. Согласно первому, британская экономика провалится из-за обрыва связей с ЕС, а согласно второму, благодаря освобождению от влияния Брюсселя Соединенное Королевство будет прогрессировать. Однако, по его мнению, самым вероятным является «серединный» сценарий, согласно которому на первых порах после Brexit экономику Великобритании ожидает подъем, однако спустя время последует стагнация.

Как сообщает RT, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что шокирован предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза, и призвал к реформированию ЕС.