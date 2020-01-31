Эксперты ООП предлагают на две недели полностью прекратить авиасообщение России с Китаем

Общероссийское объединение пассажиров выступило за полное прекращение авиасообщения с Китаем. Обращение они направили в профильные ведомства, сообщил Федеральному агентству новостей председатель Общероссийского объединения пассажиров, член высшего совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Илья Зотов.

«Сейчас мы говорим о закрытии авиасообщения с Китаем и инициируем данное обращение с точки зрения закрытия всех рейсов, в том числе компании «Аэрофлот» на срок примерно две недели. Это инкубационный период, который позволит просчитать определенные риски. Кроме того мы считаем, что через две недели будет определенного рода снижение распространения заболевания. Данного времени будет достаточно для того, чтобы не дать широко распространиться вирусу на территории России и не подвергать наших граждан опасности», — отметил Илья Зотов.

Общественник сообщил, что объем авиационных пассажирских перевозок из Китая достаточно высок. Только аэропорт «Шереметьево» в 2019 году принял 2 миллиона китайцев. Но новый вирус внес свои коррективы.

«Если сравнивать январь прошлого года и этого, то идет падение пассажиропотока на 30%. Прогнозируем, что по году снижение также сохранится. То есть даже в случае открытия продаж авиабилетов падение будет существенное и это отразится на рынке», — обратил внимание Зотов.

В Общероссийском объединении пассажиров считают, что даже после открытия авиасообщения некоторое время россияне будут опасаться летать в Китай. В этой связи общественники предлагает государству «рассмотреть возможные выплаты компенсаций авиакомпаниям для закрытия расходных обязательств».

«При этом сама отрасль говорит, что если авиасообщение будет закрыто от двух недель до двух месяцев, то туризм и авиаотрасль переживут. Но если дольше – это будет некоей угрозой и может привести к банкротству многих компаний, которые делали огромный акцент именно на китайском рынке», — отметил Илья Зотов.

Председатель ООП также заявил, что если будет принято решение об открытии авиасообщения с Египтом, эта мера сможет удержать туристическую отрасль России на плаву и позволит переориентировать пассажиропоток на египетское направление.