Белоруссия с 1 февраля поднимет тариф на транзит российской нефти

Минск, 31 января. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии с 1 февраля 2020 года повысит тарифы на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по транзиту нефти по территории республики на 6,6%, сообщает пресс-служба министерства.

30 января глава МАРТ Владимир Колтович заявил, что Минск и Москва не сумели договориться о размере увеличения тарифа на транзит российской нефти по территории Белорусии, поэтому с первого февраля он вырастет более чем на 6%.

«МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%. Постановление МАРТ от 28 января 2020 года №6 «О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам» вступает в силу с 1 февраля 2020 года», — сказано в сообщении белорусского ведомства.

Сообщается, что размер повышения тарифов определен как среднегодовой индекс потребительских цен, который был установлен параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на 3%.

Как сообщает RT, премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил о намерении в ближайшее время в Москве обсудить с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным энергетические вопросы.