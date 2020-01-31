Депутат Госдумы Петров назвал сроки разработки вакцины от коронавируса

Москва, 31 января. Специалисты смогут разработать вакцину против нового коронавируса в течение нескольких месяцев. Такое мнение высказал в пятницу член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«В принципе, вакцин от вирусов РНК-группы у нас достаточно, я думаю, что небольшая модификация вакцины позволит ее создать в самые короткие сроки – несколько месяцев», — пояснил он РИА Новости.

По его словам, максимальный срок выделения штамма вируса — 14 дней. Еще некоторое время потребуется на доклинические исследования. Петров также добавил, что работа по выделению штамма курируется специальным вирусологическим центром, который находится не в Москве.

Напомним, что о новом коронавирусе 2019-nCoV, который вызывает пневмонию, стало известно впервые в конце прошлого года. Первая вспышка болезни произошла в китайском городе Ухань и провинции Хубэй, которые стали очагом вируса. На сегодняшний день в Китае насчитывается 9,8 тыс. инфицированных, 200 человек погибли. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и США. ВОЗ уже признала пандемию — чрезвычайной ситуацией международного масштаба.