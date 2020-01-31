Глава Тюменской области рассказал, какие меры приняты после выявления коронавируса

Тюмень, 31 января. Губернатор Тюменской области Александр Моор подтвердил выявление случая заражения новым коронавирусом в регионе и рассказал о принятых мерах.

В пятницу стало известно, что на территории России выявлены два первых случая коронавируса, в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба пациента являются гражданами КНР.

На своей странице в Instagram Моор сообщил, что в регионе прошло заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса. Местные власти «получили лабораторное подтверждение заболевания у китайской студентки».

В настоящее время, по его словам, принимаются все необходимые меры для нераспространения вируса.

«Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы и, что самое важное, у них отрицательные анализы. Сейчас принимаются все меры для нераспространения заболевания. Все службы получили необходимые указания и действуют по определенному алгоритму. Ситуация находится под моим личным контролем», — заявил он.

Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, китайских граждан по прибытии в РФ поместили в боксированные отделения инфекционных стационаров. Лица, с которыми они контактировали, тоже госпитализированы, передает «Газета.ру». Заболевания протекают в легкой клинической форме, их состояние удовлетворительное.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Геннадия Онищенко, есть основания полагать, что эпидемия в ближайшее время постепенно пойдет на спад. В беседе с Федеральным агентством новостей он добавил, что расслабляться нельзя, и все меры, предложенные правительством РФ, должны строжайше выполняться.