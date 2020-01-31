Партию Зеленского «Слуга народа» потребовали запретить на Украине

Киев, 31 января. Иск с требованием запретить деятельность партии «Слуга народа» поступил на рассмотрение окружного административного суда Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В суд поступил иск к Министерству юстиции Украины с требованием признать противоправной бездействие ведомства относительно неосуществления контроля за деятельностью партии «Слуга народа». При этом ведомство не уточняет личность истца и причины, которые послужили поводом для иска.

«Среди других требований иска — обязать Минюст обратиться в административный суд с иском о запрете деятельности политической партии «Слуга народа», — говорится в сообщении.

Напомним, партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» одержала победу на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоялись в июле 2019 года. Партия «Слуга народа» получила 254 из 450 мест в украинском парламенте.

Эксперты неоднократно отмечали, что партию «Слуга народа» ждет неминуемый раскол. Однако насколько быстро это произойдет, зависит от действий самого Зеленского и его команды. По мнению политологов, президенту Украины необходимо изменить свое окружение, подобрав для себя более квалифицированных специалистов.