Два человека на внедорожнике пытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Орландо, 31 января. Правоохранительные органы задержали двух человек, которые пытались пробраться на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, во Флориде, сообщает CNN ссылаясь на местную полицию.

Отмечается, что неизвестные пытались проникнуть на территорию резиденции на внедорожнике. Автомобиль прорвался через два пропускных пункта и направился к главному входу в резиденцию.

«Официальные лица произвели выстрелы по машине, которая попыталась скрыться», — сообщают местные стражи порядка.

Двое человек, находившиеся в машине, были задержаны.

Сообщается, что Дональд Трамп вместе с женой должен был приехать в резиденцию Мар-а-Лаго 31 января во второй половине дня.

Как сообщают «Известия», 10 января вблизи резиденции Трампа был задержан вооруженный гражданин Ирана. В декабре 2019 года, на территорию Мар-а-Лаго незаконно проникла 56-летняя жительница Китая. По словам женщины, она хотела сделать фотографии.