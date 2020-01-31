Украинский эксперт Тодуров заявил о неготовности Киева сдерживать коронавирус

Киев, 31 января. Украина технически не готова сдерживать распространение опасного китайского коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу заявил глава украинского Института сердца Борис Тодуров.

«Украина технически пока не готова противостоять в случае массового поражения коронавирусом», — заявил он, выступая в эфире телеканала 112.

Эксперт отметил, что на Украине есть очень профессиональные инфекционисты, однако у больниц может не хватить мощностей, чтобы локализовать инфекцию при первом заражении.

Напомним, что вспышка пневмонии, возбудителем которой стал новый коронавирус 2019-nCoV, впервые произошла в Китае в конце прошлого года. Жертвами инфекции в КНР уже стали 200 человек, общее число инфицированных превысило 9,8 тыс. человек. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и США. ВОЗ уже признала пандемию — чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В ближайшее время будет организована эвакуация граждан РФ из китайской провинции Хубэй и города Ухань, который стал источником распространения нового вируса.