نتائج ليبيا ، 31 يناير: ستقرأ واشنطن رسالة حول علماء الاجتماع المحتجزون لدى إرهابيون حكومة الوفاق الوطني الليبي.



ليبيا ، 31 يناير: ستقرأ واشنطن خطابًا لدعم الروس. يتعين على سوريا وروسيا الوفاء باتفاقات سوتشي الخاصة بتركيا.

تحول مؤتمر ليبيا إلى تزايد الانقسام بين دول الناتو. حكومة الوفاق الوطني الليبي تخالف الاتفاق وتحاول إلقاء اللوم على الجيش الوطني الليبي.

واشنطن ستقرأ رسالة دعما للروس

ستنشر صحيفة واشنطن بوست النص الكامل لرسالة مفتوحة من رئيس الصندوق القومي لحماية القيم الوطنية ، وعضو الغرفة العامة الروسية ألكسندر مالكيفيتش إلى رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني لليبيا ، فايز السراج ، مطالبا بالإفراج عن علماء الاجتماع الروس المختطفين في طرابلس.

قد احتجز موظفو مؤسسة حماية القيم الوطنية ، والمواطنون الروس ماكسيم شغالي وسامر سويفان في سجن معيتيقة الانفرادي منذ شهر مايو من العام الماضي. و تم إختطافهم من قبل أعضاء مجموعة (رادا) . وحتى الآن ، لم توجه أي تهم رسمية ضد الروس ، ولم يسمح لهم بتعيين محام. ويحتجز الروس في السجون بظروف غير إنسانية ، ويحرمون من وسائل الراحة الأساسية، وتزداد صحتهم سوءا.

تطلب مؤسسة حماية القيم الوطنية من سراج إطلاق سراح الروس المحتجزين بشكل غير قانوني.

لفتت WP الانتباه إلى حقيقة أنه وفقا لاستنتاجات مؤتمر برلين حول التسوية الليبية ، المنعقدة في 19 يناير ، فإن سراج ملزم باتخاذ تدابير للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.

. يتعين على سوريا وروسيا الوفاء باتفاقات سوتشي الخاصة بتركيا.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال خطاب ألقاه في أنقرة ، هدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا من أجل "تحقيق السلام في إدلب".



بالإضافة إلى ذلك ، اتهم السياسي من جديد الجمهورية العربية السورية وروسيا بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوقف تصعيد النزاع.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال خطاب ألقاه في أنقرة ، هدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا من أجل "تحقيق السلام في إدلب". بالإضافة إلى ذلك ، اتهم السياسي من جديد الجمهورية العربية السورية وروسيا بانتهاك الاتفاقيات الخاصة بوقف تصعيد النزاع.علما بأن تهديدات أردوغان متحيزة سياسياً ، وأنقرة هي الي إنتهكت اتفاقيات سوتشي - من مصدر وكالة الأنباء الفيدرالية.

الاتفاقيات الروسية التركية

في 9 أكتوبر من العام الماضي ، أعلن أردوغان بدء عملية "مصدر السلام" في سوريا ضد المتطرفين الأكراد و الدولة الإسلامية الإرهابية داعش.

في أوائل نوفمبر ، وافقت روسيا وتركيا على إنشاء منطقة أمنية على الحدود السورية التركية وحراسة المنطقة.

في 9 يناير من هذا العام ، فرض أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد بإدلب.

وفي 16 يناير ، اضطر الجيش السوري إلى استئناف العمليات العسكرية ردا على انتهاكات عديدة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب المسلحين.

وواصل الجهاديون من هيئة تحرير الشام ، متجاهلين جميع الاتفاقيات ، قصف المناطق السكنية مواقع الجيش العربي السوري.

وخلال "وقف إطلاق النار" في حلب ، تم قصف منطقة سكنية في السكري، وتوفي طفل نتيجة قصف قرية مينيان ، وهاجم الإرهابيون مناطق شهبا‎، الخالدية ، وقاعدة نيرب الجوية في حلب.

الاتفاقيات الروسية التركية

في 9 أكتوبر من العام الماضي ، أعلن أردوغان بدء عملية "مصدر السلام" في سوريا ضد المتطرفين الأكراد و الدولة الإسلامية الإرهابية داعش.

في أوائل نوفمبر ، وافقت روسيا وتركيا على إنشاء منطقة أمنية على الحدود السورية التركية وحراسة المنطقة.

في 9 يناير من هذا العام ، فرض أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في منطقة التصعيد بإدلب.

وفي 16 يناير ، اضطر الجيش السوري إلى استئناف العمليات العسكرية ردا على انتهاكات عديدة لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب المسلحين.

وواصل الجهاديون من هيئة تحرير الشام ، متجاهلين جميع الاتفاقيات ، قصف المناطق السكنية مواقع الجيش العربي السوري.

وخلال "وقف إطلاق النار" في حلب ، تم قصف منطقة سكنية في السكري، وتوفي طفل نتيجة قصف قرية مينيان ، وهاجم الإرهابيون مناطق شهبا‎، الخالدية ، وقاعدة نيرب الجوية في حلب.

وفقًا للمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتصارعة ، قُتل أكثر من 70 مدنياً وجُرح أكثر من 150 منذ وقف إطلاق النار الرسمي نتيجة قصف المسلحين.

تهديدات جديدة من أنقرة.

لقد غيّر الزعيم التركي حديثه عن دور موسكو ودمشق في تسوية النزاع في شمال سوريا.

في 30 يناير ، صرح أردوغان أن مفاوضات أستانا في سوريا ، والتي بدأت في عام 2017 ، "لم تعد موجودة".

"صبرنا يقترب من نهايته. لقد أخبرنا روسيا أنه إذا لم تتوقف عن القصف ، فسنفعل ما نعتبره ضروريًا ". ونقل التلفزيون التركي NTV عن السياسي قوله.

في اليوم التالي ، ألقى أردوغان خطابًا اتهاميًا جديدًا.

في 31 يناير ، قال إن أنقرة مستعدة لاستئناف القتال في منطقة التصعيد في إدلب السورية لمنع الهجمات هناك على المدنيين الذين يُزعم أن الجيش العربي السوري ارتكبهم.

رد فعل الكرملين.

أكد متحدث باسم الرئيس الروسي ديمتري بيسكوف ، معلقًا على تصريحات الزعيم التركي ، أن الاتحاد الروسي يفي بكامل إلتزاماته بموجب الاتفاقيات المتعلقة بسوريا.

واضاف "في هذه الحالة ، نحن لا نوافق على ذلك. وقال إن روسيا تمتثل امتثالًا تامًا لجميع الالتزامات بموجب اتفاقيات سوتشي بشأن منطقة إدلب."

في الوقت نفسه ، صرح المتحدث باسم الكرملين "لسوء الحظ ، لا تزال هذه المنطقة من سوريا مكانًا لتركيز عدد كبير من الإرهابيين." وأكد المتحدث باسم الكرملين أن المسلحين "يقومون باستمرار بأعمال هجومية وعدوانية" ضد القوات المسلحة السورية والقاعدة الروسية في حميميم.

انهى خطابه بقولة "هذا يثيرقلقنا بشدة".

عملية ناجحة في إدلب.

حذرت وزارة الخارجية السورية على وجه التحديد مجلس الأمن الدولي والأمين العام أنطونيو غوتيريس من أن الجيش العربي السوري يتعرض للهجوم والجيش ملزم بإيقاف قصف المناطق السكنية وحماية المدنيين.

ومع ذلك ، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية وتركيا مرة أخرى عملية مكافحة الإرهاب التي قامت بها قوات الجيش العربي السوري وهددت بالانتقام من دمشق.

بدأ أردوغان توجيه الاتهام بالتوازي مع الهجوم الناجح للقوات الحكومية السورية في إدلب.

في الأسبوع الماضي فقط ، تمكنت حكومة الجمهورية العربية السورية من تحرير مدينة معرة النعمان الكبيرة ذات الأهمية الاستراتيجية ، إلى جانب المستوطنات في الضواحي.

بالإضافة إلى ذلك ، تمكنوا من طرد الجهاديين من حدود المدينة حلب.

ولم تف تركيا باتفاقات سوتشي.

كجزء من اتفاقية أستانا ، تم جمع حوالي 40 ألف ممثل من مختلف الجماعات المتطرفة ومقاتلي ما يسمى "المعارضة المعتدلة" في إدلب ، لأن قطاع المتطرفين لا يزال يمثل المشكلة الأكبر في سوريا.

خلال اجتماع في سوتشي ، وقع بوتين وأردوغان مذكرة تهدف إلى تحقيق الاستقرار في منطقة التصعيد في إدلب.

ومع ذلك ، لم تف أنقرة من جانبها بالالتزامات: فلم يسحب الإرهابيون من المنطقة المنزوعة السلاح على حدود منطقة التصعيد.

وبالإضافة إلى ذلك ، لم يتمكن الجانب التركي من إجبار الجهاديين على تسلم الأسلحة الثقيلة ، ولم تتم استعادة حركة المرور على الطريق الاستراتيجي М5 دمشق-حماي-حلب.

في المصادمات الداخلية العنيفة التي بدأت في عام 2017 واستمرت حتى صيف عام 2018 ، قام المتشددون الذين الفوا حول جبهة النصرة بقمع مقاومة جماعات "المعارضة المعتدلة" ، واستولوا على السلطة في إدلب.

في وقت لاحق ، أعلنت جبهة النصرة تفككها وتم إعادة تشكيلها على شكل "هيئة تحرير الشام."

تقديم المساعدة إلى الإرهابيين من أنقرة

على مدار العامين الماضيين ، أرسلت أنقرة عشرات القوافل بالأسلحة والإمدادات إلى محافظة إدلب السورية لمقاتلين من الجماعات "المعارضة المعتدلة" الموالية لتركيا ، مثل جيش الإسلام وفيلق الشام.

في الوقت نفسه ، قام القادة الميدانيون لجماعات "المعارضة المعتدلة" ببيع الأسلحة التي زودتها تركيا بالجهاديين أو ببساطة بتقاسمها معهم. وعلى وجه الخصوص ، أرسل عدد كبير من القذائف التركية المضادة للدبابات إلى إدليب ، التي أصبحت أكثر أسلحة المقاتلين فعالية ضد الجيش العربي السوري.

روسيا وسوريا يتمسكون بالاتفاقات بدلا من تركيا

كما أشار رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني ، الخبير العسكري إيغور كوروتشنكو ، إلى أن الجانب التركي لم يتبع الاتفاقيات التي تمكنت روسيا وتركيا من الوصول إليها في سوتشي. وأدلى بالتصريح في مقابلة مع مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية.

وقد تعهدت تركيا ، ممثلة في أردوغان ، بكفالة نزع سلاح المقاتلين والقضاء على الإرهابيين في إقليم إدليب. وقال الخبير إن تركيا لم تفعل ذلك.

وقال كوروتشنكو إن سوريا ، بدعم من روسيا ، يتعين عليها الآن أن تعيد النظام في إدلب بمفردها. وأضاف أن أنقرة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

وقال المسؤول:"وقد طلبنا مرارا من القيادة التركية الوفاء بالتزاماتها.

وإلا ، فلن يكون علينا سوى استعادة النظام من قبل الجيش السوري وبدعم من القوات الجوية الروسية. ولكن بالنظر إلى أن أردوغان لم يفعل شيئا ، فقد بدأنا بالفعل في ضمان الأمن الأولي على الأقل للسكان في مقاطعة إدليب.

ولذلك ، فإن بيانات أردوغان متحيزة سياسيا. أعتقد أن شركائنا الأتراك يجب أن يفهموا أن كل ما يجب أن يتم عملة نحن سنقوم به، بالنيابة عنهم. وإذا لم تتمكن تركيا من الوفاء بالتزاماتها ، فسوف يفي بلد آخر بهذه الالتزامات."

وبالإضافة إلى ذلك ، أشار إلى مدى خطورة محافظة إدلب حتى اليوم.

"إدلب ، باعتبارها وكر الإرهابيين ، لا يغجب أي شخص على الإطلاق. فمن هناك قامت الغارات بطائرات بدون طيار على قاعدتنا الجوية في الحميميم. من هناك يأتي نقل الأسلحة والتهديدات الإرهابية. لذلك ، المطالبات التركية غير ملائمة."

واختتم الخبير العسكري بيانه "أولا وقبل كل شيء ، ينبغي أن تنتقد أنقرة نفسها. وعلى أية حال ، نحن مستعدون للحوار البناء والتفاعل".

تحول مؤتمر ليبيا إلى انقسام متزايد بين دول الناتو

تستمر التوترات العسكرية بين دول الناتو في منطقة البحر الأبيض المتوسط في الازدياد بعد المؤتمر حول ليبيا ، الذي عقد في برلين في 19 يناير.



زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باريس يوم الأربعاء ، 29 يناير ، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بعد الاجتماع ، أعلن ماكرون إرسال سفن حربية فرنسية إلى بحر إيجه وتشكيل تحالف عسكري فرنسي يوناني.

علاوة على ذلك ، أدان السياسيون تدخل تركيا العسكري في الشؤون الليبية. وقال ماكرون إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يفي بوعوده في برلين ويواصل إرسال مسلحين سوريين إلى ليبيا.

"رأينا أنه في الأيام الأخيرة ، وصلت السفن التركية إلى الأراضي الليبية ... في انتهاك للالتزامات الصريحة التي تعهد بها الرئيس أردوغان في مؤتمر في برلين. وأضاف الرئيس الفرنسي "هذا يهدد أمن جميع سكان أوروبا والساحل".

حكومة الوفاق الوطني الليبي تخالف الاتفاق وتحاول إلقاء اللوم على الجيش الوطني الليبي

لا تسعى قيادة حكومة الوفاق الوطني الليبي إلى الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مؤتمر برلين الأخير.

تحقيقًا لهذه الغاية ، يحاول رئيس "حكومة" طرابلس فايز السراج إدانة كل المشكلات على المشير الميداني للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر. وفقا للخبراء ، بعد أن لم تتلق نتائج من مؤتمر برلين ، تحاول "حكومة" طرابلس الآن إيجاد حلفاء في إفريقيا.

في اليوم السابق ، عقدت قمة للاتحاد الأفريقي في برازافيل ، حضرها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز سراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية ، خالد مشري ، ودعوا المجتمع الدولي خلال خطبهم ، إلى عدم الاستماع إلى الجيش الوطني الليبي والاستماع فقط إلى موقفهم. وفقًا لرئيس حكومة طرابلس ، فإن تدخل القوات الدولية والإقليمية أدى في البداية إلى تعقيد عملية التسوية السياسية في البلاد. وهكذا ، شطب جميع نتائج الاجتماعات الماضية التي بذلت فيها محاولات لحل النزاع الليبي.

وفي الوقت نفسه ، يحاول رئيس حكومة الوفاق الوطني لوم الجيش الوطني الليبي على جميع الاضطرابات التي تحدث في ليبيا. ومع ذلك ، خلال كامل فترة وقف إطلاق النار في البلاد ، استمرت حكومة طرابلس في تعزيز قوتها عبر المقاتلين السوريين الذين تم نقلهم بطريقة غير قانونية إلى طرابلس عن طريق تركيا. في الوقت نفسه ، فإن العصابات مستعدة لانتهاك وقف إطلاق النار ، والاستفزازات تحدث بالفعل بشكل دوري. في هذا الوقت ، يواصل الجيش الليبي الحفاظ على السلام وهو مستعد للدخول في حوار دبلوماسي.

أشار خالد مشري في كلمته إلى أن الليبيين يحق لهم دستوريًا إجراء استفتاء ، ونفس الحقوق في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ومع ذلك ، فإن حتى الان لا يوجد لدى حكومة الوفاق الوطني دستور معتمد ، كما انه لا يوجد موعد للتصويت لترشيح زعيم لحكومة طرابلس. وفي الوقت نفسه ،فقد فقدت حكومة الوفاق الوطني شرعيتها بالفعل منذ عدة سنوات.