Эммануил Виторган рассказал, почему решился завести детей в 78 лет

Москва, 31 января. 80-летний актер Эммануил Виторган и его 58-летняя жена Ирина Млодик рассказали о своих детях. Супруги воспитывают двоих девочек 2018 и 2019 года рождения — Этель и Клару. Актер говорит, что счастлив и наслаждается поздним отцовством.

Отмечается, что старшую дочку Ирина Млодик выносила самостоятельно. А младшую дочь для возрастной пары выносила суррогатная мать. По слухам, супруги заплатили суррогатной матери 2 миллиона рублей. Также сообщалось, что Виторган получил 1,8 миллиона рублей за участие в телепрограмме «Привет, Андрей!», после рождения ребенка. Благодаря этому, он стал самым высокооплачиваемым участником шоу.

На данный момент Эммануил Виторган и Ирина Млодик уделяют все свободное время дочерям. Заездная пара выкладывает фото детей и не обращает внимание на критику общественности. Ранее актер и музыкант Михаил Боярский раскритиковал семейные пары, которые заводят детей в позднем возрасте.

«Чтобы на старости лет сойти с ума и родить ребенка, это не мечта — это придурь. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы», — категорично высказывался Боярский.

Однако Виторган и Млодик уверяют, что успеют воспитать детей.

«Мы дадим за эти годы им больше, чем кто-то даст за всю жизнь», — уверяют супруги.

Эммануил Виторган говорит, что в молодые годы из-за работы не успевал посвящать детям много времени, поэтому сейчас наверстывает упущенное. По его словам, они с Ириной не собираются останавливаться на двух детях. Актер заявил о желании завести еще и сына. Млодик в свою очередь разделяет желание мужа. По ее словам, она ничего не боится, потому что у них дружная семья. Она уверена, что у них с Виторганом впереди еще много счастливых лет совместной жизни.