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ФАН-ТВ

Под завалами СКК нашли тело рабочего. ФАН-ТВ

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Работы по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начались 31 января. На его месте к 2023 году будет возведен новый хоккейный дворец, рассчитанный на 21 500 мест. С самого утра рабочие приступили к демонтажу крыши, однако самопроизвольный снос здания случился раньше намеченного срока. Начало плановых работ по демонтажу СКК обернулось трагедией. Крыша здания обвалилась. Под завалами погиб один человек.

Под завалами СКК нашли тело рабочего. ФАН-ТВ

Всего в бригаде, которая проводила демонтажные работы, было четверо высотников. Все они работали на крыше — отпиливали крепления мембраны от несущих стен здания. В 15 часов конструкция не выдержала, и здание начало рушиться. Один из рабочих, который в этот момент только-только отрезал железный вант, не успел вскочить в люльку и вместе со стеной упал вниз. Обрушение уничтожило 80% здания.

«При отрезании части вант, прошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», — сообщил генеральный директор «СКА-Арены» Игорь Забиран.

Под завалами СКК нашли тело рабочего. ФАН-ТВ

Несмотря на 40-метровую высоту стен, сотрудники МЧС и подрядной организации до последнего надеялись на то, что их коллега останется жив. К сожалению, в 17 часов подтвердились худшие опасения тело рабочего нашли под завалами здания. Известно, что у него остались родители и жена. Генеральный директор компании «СКА-арена» пообещал оказать им всю необходимую помощь.

«В результате обрушения в настоящий момент обнаружено тело погибшего работника, остальные члены бригады, которые проводили плановые работы по снятию кровли, живы. Сейчас с ними работают представители следственных органов», — заявил начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин

Под завалами СКК нашли тело рабочего. ФАН-ТВ

На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и следственного комитета. Извлечь тело из-под обломков комплекса обещают до конца дня. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал указания принять все необходимые меры по ликвидации последствий обрушения крыши СКК.

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