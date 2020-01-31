Под завалами СКК нашли тело рабочего. ФАН-ТВ

Работы по демонтажу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» начались 31 января. На его месте к 2023 году будет возведен новый хоккейный дворец, рассчитанный на 21 500 мест. С самого утра рабочие приступили к демонтажу крыши, однако самопроизвольный снос здания случился раньше намеченного срока. Начало плановых работ по демонтажу СКК обернулось трагедией. Крыша здания обвалилась. Под завалами погиб один человек.

Всего в бригаде, которая проводила демонтажные работы, было четверо высотников. Все они работали на крыше — отпиливали крепления мембраны от несущих стен здания. В 15 часов конструкция не выдержала, и здание начало рушиться. Один из рабочих, который в этот момент только-только отрезал железный вант, не успел вскочить в люльку и вместе со стеной упал вниз. Обрушение уничтожило 80% здания.

«При отрезании части вант, прошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся мероприятия по выяснению причин обрушения», — сообщил генеральный директор «СКА-Арены» Игорь Забиран.

Несмотря на 40-метровую высоту стен, сотрудники МЧС и подрядной организации до последнего надеялись на то, что их коллега останется жив. К сожалению, в 17 часов подтвердились худшие опасения — тело рабочего нашли под завалами здания. Известно, что у него остались родители и жена. Генеральный директор компании «СКА-арена» пообещал оказать им всю необходимую помощь.

«В результате обрушения в настоящий момент обнаружено тело погибшего работника, остальные члены бригады, которые проводили плановые работы по снятию кровли, живы. Сейчас с ними работают представители следственных органов», — заявил начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и следственного комитета. Извлечь тело из-под обломков комплекса обещают до конца дня. Губернатор Петербурга Александр Беглов дал указания принять все необходимые меры по ликвидации последствий обрушения крыши СКК.