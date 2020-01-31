Триполи, 31 января. Убытки от остановки добычи нефти и закрытия портов в Ливии превысили 600 миллионов долларов. Об этом Национальная Нефтяная корпорация (ННК) сообщила на своей странице в Facebook.

ННК Ливии предоставила свежие данные о потерях бюджета, связанных с прекращением добычи нефти в целом ряде месторождений, а также с остановкой работы портов. По данным ливийской организации, убытки достигли отметки в 622 миллиона долларов.

Добыча нефти в Ливии была прекращена после коллективного обращения старейшин. Они выступили против того, чтобы средства, полученные с продажи природных ресурсов, попадали в руки Файеза Сарраджа, который возглавляет так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Саррадж тратит солидную часть денег на наемников, сражающихся на его стороне.

Помимо этого, старейшины выступают против руководства ПНС, в составе которого находятся члены террористической групировки «Братья-мусульмане»1 (запрещена на территории РФ). При этом член этой банды — Садик Кабир — стал главой Центрального Банка Ливии, а главой Государственного совета — Халед Мишри. Присутствие террористов на руководящих постах в основных государственных структурах страны вызвало решительный протест среди населения, старейшины выступили против контроля террористической организацией доходов страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.