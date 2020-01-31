Зеленский пригласил США для разработки шельфа Черного моря

Киев, 31 января. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с госсекретарем США Майком Помпео пригласил крупные американские компании к совместной разработке шельфа Черного моря, сообщает пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский пригласил американских бизнесменов принять участие в проектах по строительству дорог и по добыче украинского природного газа и нефти.

«Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», — заявил глава государства.

Зеленский выразил уверенность в том, что в текущем году киевские власти «ощутимо увеличат инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США». Помпео он поблагодарил «за всестороннюю поддержку и помощь Украине».

Напомним, днем ранее дочерняя компания «Нафтогаза» «Укргазодобыча» заявила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны на 79-90%. В компании заявили также, что сейчас вкладывают средства в поиск новых ресурсов. В 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 млрд кубометров газа.

Комментируя заявление украинской компании, первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT подчеркнул, что «эта ситуация была прогнозируемой». По его словам, заявления украинских коллег о том, что им не нужна помощь российской стороны, является блефом.

Напомним, предыдущий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря 2019 года. Буквально за пару недель до окончания года стороны договорились о продлении договора на 5 лет, передавала «Газета.ру». При этом Россия добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Украины и отмены украинского антимонопольного штрафа.