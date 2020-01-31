Дочь Галкина и Пугачевой восхитила пользователей Сети своей фантазией

Москва, 31 января. Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина в очередной раз покорила пользователей Сети своей богатой фантазией.

У Лизы Галкиной есть собственная страница в социальной сети Instagram. В настоящее время на страницу Лизы Галкиной подписано более 600 тысяч пользователей. На ее странице регулярно появляются новые фотографии и видеоролики, на которых запечатлены забавные и трогательные моменты из жизни звездной семьи.

Недавно на странице Лизы было опубликовано очередное видео, на кадрах которого она рассказывает Максиму Галкину про «разговор с синичками».

Публикация набрала более 50 тысяч лайков. Кроме того, подписчики активно комментируют новый пост Лизы, отмечая, что у дочери Пугачевой и Галкина хорошо развиты воображение и фантазия.

«Очень развито воображение», — пишет irinabal1707.

«Чудо, наблюдательная девочка! Какая тонкая душа у Лизоньки!» — отмечает lastovskairina.

«Такая сообразительная, выдумщица, талантливая во всем девочка. Обожаю Лизоньку», — пишет tatyana_abibulaeva.

«Какая умная девочка», — отмечает lu_lubov2019.

Лиза и Гарри Галкины — двойняшки, рожденные для звездной пары суррогатной матерью. Звездные дети с самого рождения окружены любовью и заботой Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Недавно дети отметили свое шестилетие. Поздравляли звездных детей Филипп Киркоров, продюсер, композитор Игорь Крутой, Николай Басков, певица Наташа Королева, актриса Алика Смехова, Светлана Лобода.