Деятельность ИГ на юге Ливии полностью отслеживается силами ЛНА

Ливийская национальная армия следит за перемещениями «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на юге Ливии. Для этого военные используют беспилотники.

После обнаружения ИГ1 на юге страны силы фельдмаршала Халифы Хафтара стали полностью контролировать их передвижения. Как сообщает аккаунт, поддерживающий ливийскую армию, сейчас район контролируется 628 пехотным батальоном ЛНА. За деятельностью боевиков следят с воздуха, используя БПЛА. Таким же образом ситуацию отслеживают в большинстве областей в южной части североафриканской республики.

Напомним, что, по заявлению официального представителя ЛНА Ахмада Мисмари, Турция намерена использовать террористов «Исламского государства» в своих интересах для поддержки Правительства национального согласия (ПНС). Для этого Анкара готова выпускать боевиков из заключения, где они находятся под контролем протурецких бандформирований на территориях Сирийской Арабской Республики.

Турция с прошлого года оказывает поддержку ПНС Ливии. Вместе с вооружением и военной техникой Анкара переправляет в поддержку террористического режима сирийских боевиков. Экстремисты начали переправляться в Триполи и на северо-запад страны после того, как Сирийская Арабская Армия начала освобождать от бандитов провинцию Идлиб в августе прошлого года.

Известно, что за атаки на солдат Ливийской национальной армии платят по 2000 долларов США в месяц. Сейчас многие террористы, в том числе и из «Джабхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ), получают авансом по 1000 долларов, еще находясь в Сирии, чтобы впоследствии отправиться воевать на территорию Триполи.

1 Организация запрещена на территории РФ.