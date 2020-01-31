Соболь переключилась на геймеров и футболистов в попытке расширить аудиторию

Москва, 31 января. Юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь неожиданно начала заигрывать с молодежью, переключившись с критики московских больниц на футбол и компьютерные игры.

Так, например, на днях она прокомментировала в Twitter переход нападающего ФК «Крылья Советов» Александра Соболева в московский «Спартак». Соболь пошутила над схожестью ее фамилии с фамилией игрока и выложила фотографию в красном платье (цвет «Спартака), поверх которого «приклеен» логотип московской команды с помощью Photoshop.

Смешно) Поздравляю клуб с приобретением почти однофамильца ) https://t.co/TTcVEiYBcC — Соболь Любовь (@SobolLubov) January 29, 2020

При этом когда в комментариях у нее спросили, за кого она болеет, юрист ФБК честно призналась, что не за кого, так как футболом не интересуется.

Кроме того, Соболь попыталась стать «своим человеком» для геймеров. Накануне она прокомментировала твит некоего Lolichanx, посвященной популярной ММО-игре World of Warcraft. Пользователь поинтересовался у игрового комьюнити, сможет ли он бесплатно играть в World of Warcraft Classic твинком 19 уровня (так называют геймеров WoW, которые прекратили развитие своего персонажа и сосредоточились на битве с другими игроками). Соболь сделала вид, что понимает, о чем идет речь и категорично ответила: «Нет».

В обоих случаях реакцию «оппозиционерки» подхватили профильные СМИ, что положительно сказалось на ее «цитируемости».

Как сообщает Nation News, столь неожиданный и резкий переход от образа заботливой матери к футбольному фанату и геймеру может объясняться попыткой расширить аудиторию за счет молодежи. Вероятнее всего, это является частью предвыборной кампании Соболь, которая собирается баллотироваться в Госдуму. Провал либералов на выборах в Мосгордуму сильно подмочило репутацию Соболь и других сторонников Навального, поэтому пиарщики решили срочно спасать имидж «борцов с коррупцией».

Отметим, что «босс» Соболь Алексей Навальный также использовал аналогичный прием. Так, например, перед выборами мэра Москвы в 2013 году Навальный рассказал игровому порталу «Канобу», что является фанатом игры Plague Inc (симулятор распространения вируса по миру). А позже устроил стрим, сыграв в популярную мультиплеерную игру PUBG.