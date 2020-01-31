Петербурженка погасила крупный долг подруги ради совместного отдыха за границей

Санкт-Петербург, 31 января. Жительница Петербурга оспорила расхожее мнение о том, что женской дружбы не бывает. Она оплатила крупный долг своей подруги, чтобы та смогла отправиться с ней в отпуск за границу, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Жительница Петербурга собралась вместе с подругой в долгожданный отпуск за границу. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию при прохождении пограничного контроля, она решила проверить задолженность на сайте ФССП. Свою фамилию в списках должников она не нашла, зато обнаружила данные своей подруги.

Выяснилось, что подружка задолжала 46 тысяч рублей по коммунальным платежам. Сама же должница не придавала большого значения попаданию в списки должников. Уговоры подруги оплатить квитанции, тоже не подействовали.

Чтобы отпуск не сорвался, петербурженка сама оплатила долг с помощью электронного сервиса и предъявила уже оплаченный счет подруге. Той пришлось отдать деньги своей подруге, чтобы не сорвать долгожданный отдых.

Напомним, в конце прошлого года ФССП озвучила данные по невыездным россиянам — тем, кто не может отправиться за границу из-за долгов. Как сообщала «Газета.ру», на тот момент действовало 3,4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ. Всего за прошлый год судебные приставы-исполнители вынесли около 7,2 миллиона постановлений, из них 980 тысяч человек — это алиментщики.