Освобожденные экс-бойцы «Беркута» рассказали о нахождении в украинском плену

Освобожденные в результате обмена пленными экс-бойцы спецназа «Беркут» рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей о нахождении в украинском плену.

Олег Янишевский был задержан в 2015 году после событий на Майдане. Он отметил, что его задержание связано с преследованием правоохранителей, которые выполняли в Киеве свои служебные обязанности по охране общественного порядка.

«В любом государстве законом преследуется захват госучреждений, призывы к свержению власти, нападение на сотрудников милиции, убийство сотрудников милиции, я сюда отношу и солдат срочной службы внутренних войск. В нормальном государстве убийство полицейского преследуется максимально по закону», — обратил внимание собеседник ФАН.

Он напомнил, что пришедшая в результате госпереворота на Украине власть сняла всю ответственность с организаторов беспорядков в Киеве.

«Те, кто пришли к власти [в 2014 году], решили снять ответственность с протестующих и привлечь к ответственности работников милиции. Чувство несправедливости есть, потому что под закон об амнистии попали те, кто поддерживал Майдан и принимал в нем непосредственное участие», — констатировал Янишевский.

Он напомнил, что протестующие бросали коктейли Молотова, осуществляли захват зданий, убивали милиционеров, солдат внутренних войск.

«Они уходили от ответственности, они от ответственности избавлены, — констатировал экс-боец «Беркута». — Закон об амнистии запретил преследовать их в уголовном порядке. К ответственности привлекаются работники правоохранительных органов. Победители судят проигравших. Кто победил, тот и прав. Каким образом он победил — это умалчивается, потому что виноваты будут те, кто оказались побежденными».

Сергей Тампура, еще один освобожденный бывший спецназовец, рассказал о нахождении в украинском плену.

«Во время содержания под стражей, когда меня арестовали и моих коллег, товарищей, физического воздействия не оказывалось на нас, но оказывалось психологическое давление, которое было достаточно существенным. Изначально нас содержали в одиночных камерах в изоляторе СБУ, куда приходили следователи и, угрожая нам сроком до пожизненного, пытались принудить нас оклеветать своих товарищей и себя. Тем самым дать ложные показания по этому делу. Отчего мы, соответственно, отказались, вытерпев эти моменты, тяготы и лишения», — рассказал Тампура.

Янишевский отметил, что бывшие правоохранители были задержаны по политическим мотивам.

«То, что нас включили в обменный процесс, показывает, что наше дело имеет исключительно политический окрас. Большая, не большая, но это политика», — подчеркнул он.

Он отметил, что согласился участвовать в обменном процессе, потому что его тяготила неопределенность будущего.

«[На Украине] обвинение вплоть до пожизненного. С ним никто из [задержанных] не согласен, — продолжил собеседник ФАН. — И позиция тех людей, которые продвигают этот процесс, показывает то, что, пока они при власти и имеют существенное влияние на Украине, приговор нам будет написан тот, который они хотят».

Третий освобожденный Александр Маринченко рассказал о планах на будущее.