Сирия, 1 февраля. САА зачистила от исламистов два поселения на юге Идлиба. Террористы ИГ1* активизировали вылазки в зонах контроля курдских боевиков в Ракке, Дейр-эз-Зоре и Хасаке. ВС Турции завершили строительство блокпоста в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили трех боевиков, нанеся авиаудары по их штаб-квартирам в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: пережили нападение неизвестных на востоке Даръа; перебросили подкрепление в Алеппо; освободили деревни Тель-Сауатер и Аль-Хартамия в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве сирийцев в деревне Фиван в Дейр-эз-Зоре и в городе Хасака; обвиняется в организации взрыва в Хасаке.

«Тахрир аш-Шам»: публиковала неподтвержденные данные о потерях САА в Алеппо и Идлибе.

Международная коалиция: осуществила вылеты в Восточном Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: завершили установку наблюдательного поста неподалеку от города Серакиб в Идлибе; обстреливают позиции курдских боевиков вблизи Тель-Абьяда в северной части Ракки.

Курдские вооруженные группировки: организовали вылазку в кантоне Африн на северо-западе Алеппо; провели обыски в Аль-Бусейре на юго-востоке САР; потеряли двух своих боевиков во время налета неизвестных в городах Дибан и Шхиль в Дейр-эз-Зоре; арестовали двух человек в Ракке за торговлю оружием.

Провинция Алеппо

Накануне вновь отмечались вооруженные столкновения между правительственными силами и боевиками исламистских бандгрупп. Информационный портал Aleppo Media Center передавал, что Сирийской арабской армии (САА) удалось взять под свой контроль деревню Аль-Халидия. На стороне САА работали объединенные силы ВКС РФ и ВВС Сирии. Twitter-канал (Abdurahmanhrk) сообщал о боевых вылетах в местах базирования джихадистов недалеко от населенных пунктов Аль-Атариб и Кафр-Наха.

В Африне вновь произошла вылазка курдских боевиков. Военный источник в сети Twitter (NotWoofers) передавал, что члены радикальных бандгрупп курдов взяли на себя ответственность за совершение налета в поселении Кублака, жертвами которого стали три человека.

Агентство новостей Al Masdar News сообщало о том, что на запад провинции были передислоцированы дополнительные отряды боевиков вооруженной оппозиции. Как отмечалось, прибывшие исламисты намереваются заняться вызволением своих сообщников из тюрем сирийской армии. Дабы пресечь возможные вылазки со стороны джихадистов, позднее САА также перебросила подкрепления к населенному пункту Хан-Туман.

Провинция Дейр-эз-Зор

На контролируемой курдскими боевиками территории в восточной части провинции в минувшие сутки продолжились вылазки неизвестных. Сперва сообщалось о нападении в поселении Фиван, где был застрелен один из мирных жителей. Позднее налет произошел в городе Шхиль, где группа вооруженных людей обстреляла автомобиль с радикалами «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Также стало известно об убийстве члена SDF и одного из мирных жителей в Дибане.

Террористы ИГ заявили о причастности к одной из вылазок, в результате которой погиб боевик «демократической армии», не уточняя место случившегося.

Медиапортал Euphrates Post сообщал о рейдах курдских радикалов в Юго-восточном Дейр-эз-Зоре. Серия арестов прошла в населенном пункте Аль-Бусейра. Информации о числе арестованных и причинах проведения обысков все еще не поступало.

Провинция Даръа

Позиции Сирийской арабской армии (САА) в Даръа вновь подверглись атаке неизвестных. Согласно данным военного источника в Telegram (NovostiDamask), под ударом оказался блокпост правительственных подразделений в районе деревни Аль-Карак аш-Шарки на востоке провинции. В совершении нападения обвиняются исламисты подпольных ячеек незаконных бандформирований, которым удалось укрыться в пустынных районах Даръа еще во время освободительной операции САА, проводившейся летом 2018 года. Военные эксперты полагают, что оставшиеся радикалы координируют свои действия с силами международной коалиции, базирующимися на базе «Аль-Танф» в Хомсе.

Стало известно о возвращении 1154 беженцев из Ливана и Иордании. Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал, что сирийцы перебрались через погранпереходы «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» и «Насиб», расположенные на окраинах Дамаска, Хомса и Даръа соответственно.

Провинция Идлиб

На юго-востоке провинции в течение всего дня разворачивались ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (baladinetwork) сообщал о том, что столкновения отмечались в районе населенных пунктов Луф и Аль-Хартмия. Под контроль САА перешли деревни Тель-Сауатер и Аль-Хартамия. Подконтрольные исламистам интернет-порталы публиковали сообщения о потерях САА в живой силе и военной технике, которые, однако, не получили официального подтверждения.

Фиксировались стычки неподалеку от города Джиср аш-Шугур, который находится на границе Идлиба и Латакии. Никаких данных о результатах вооруженного противостояния на данном направлении все еще не поступало.

Завершилось строительство нового поста наблюдения ВС Турции в южной части региона поблизости от Серакиба. Об этом сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (humamisa).

Информагентство Al Nour передавало, что вылеты в зонах оккупации боевиков осуществили ВКС России. В результате точечных авиаударов были нейтрализованы как минимум три радикала. Кроме того, сообщалось об уничтожении грузовика с джихадистами во время артобстрела сил САР.

Провинция Ракка

Неподалеку от сирийско-турецкой границы вновь вспыхнули вооруженные стычки на линии соприкосновения сил курдских боевиков и ВС Турции. Военный источник в сети Twitter (NPA_English) сообщает о том, что артиллерийские дивизионы турецкой армии ударили по позициям Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи поселения Арида. О нанесенном курдским радикалам уроне до сих пор ничего неизвестно.

Поступала информация о вылазке неизвестных вблизи Ракки. Агентство новостей Al Nour передавало, что в результате нападения был убит один из курдских боевиков. В организации налета подозреваются террористы «Исламского государства».

Twitter-канал (AnalystMick) сообщал о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) задержали двух сирийцев за торговлю оружия.

Провинция Хасака

Прогремел взрыв в административном центре региона. Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщал о том, что детонация СВУ произошла в квартале Аль-Муфти. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. Предполагается, что теракт организовали боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Позднее стало известно о том, что в Хасаке было найдено тело человека со следами пыток. Сведений о том, кто стоит за его убийством, представлено не было.

Вечером группа жен террористов ИГ вместе с детьми предприняла попытку бегства из лагеря «Аль-Хол» на территорию Турции. По данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), курдским боевикам удалось задержать беглецов.

1 Организация запрещена на территории РФ.