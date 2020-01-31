Собчак описала мужчину, которому не знает равных

Москва, 31 января. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посвятила в Instagram отдельный пост писателю и бывшему главному редактору телеканала «Дождь» Михаилу Зыгарю по случаю его дня рождения. Светская львица не поскупилась на комплименты товарищу и коллеге и заявила, что любит его.

31 января Зыгарю исполнилняется 38 лет.

«Миша! Дорогой мой!!! Сейчас «философы Инстаграма» любят говорить про «гуру» и «осознанность». Если кто-то и дает мне каждый день это чудесное состояние осознанности, то это ты», — заявила она.

Собчак призналась, что именинник многому научил ее в профессии, но в качестве главного из всего, что он ей привил, выделила ответственность.

Она отметила умения Зыгаря говорить просто о самых сложных вещах и вовремя ставить ее на место. Ведущая сообщила, что не знает «другого такого друга», с которым могла и хотела бы «вести столь откровенные и иногда болезненные, но всегда честные разговоры».

«Я тебя люблю. Очень. За масштаб, за отсутствие осуждения кого-либо, за невключение в либеральный или какой-либо другой обком. За то, что сам по себе, и за огромный-огромный талант», — написала журналистка.

В завершение звезда отметила, что писатель великолепно танцует.

Поздравительный текст Собчак сопроводила снимками со своей свадьбы, на которых ее запечатлели на танцполе с писателем. Вероятно, именно тогда журналистке удалось оценить хореографические таланты коллеги.

Ранее в своем аккаунте телеведущая показала подписчикам, как выглядит по утрам. Собчак опубликовала несколько видеороликов, на которых запечатлен процесс косметических процедур.