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Новости Сирии

Сирия новости 31 января 22.30: ИГ* заявило об убийстве члена SDF в Дейр-эз-Зоре, попытка бегства жен террористов из «Аль-Хола»

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«Аль-Хол»

Сирия, 31 января. ИГ1* взяло на себя ответственность за одну из вылазок в Дейр-эз-Зоре. Саперы САА разминировали два гектара территории в Даръа и Дамаске. Курдские боевики заявили о пресечении попытки бегства группы жен террористов ИГ из «Аль-Хола», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали два гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск; уничтожили автомобиль с джихадистами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: сообщило об убийстве одного из курдских боевиков в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: утверждает, что уничтожила огневую позицию САА в пригороде Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: заявили о предотвращении бегства группы жен и детей террористов ИГ из лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака; арестовали контрабандистов предметов исторического наследия в городе Тель-Тамр на севере Хасаки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Ранее поступали данные об обстреле джихадистами пригорода Алеппо Ар-Рашидин. Несмотря на то, что сообщения оппозиционных порталов о гибели солдат Сирийской арабской армии (САА) подтверждения не получили, исламисты вновь попытались заявить о потерях САА, на этот раз в технике. Так, подконтрольный боевикам Twitter-канал (idlib_55) утверждает, что под ударами исламистов была уничтожена огневая позиция правительственных подразделений.

Прикрытие САА обеспечивают ВВС Сирии. По данным медиапортала Step News Agency, боевые вылеты наблюдались в районе населенного пункта Аль-Атариб в западной части региона. Информации об их результатах пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за убийство одного из курдских радикалов в Восточном Дейр-эз-Зоре. О причастности боевиков к налету заявил связанный с ИГ медиапортал «Аль-Амак». Пока неизвестно, о каком из нападений идет речь. Напомним, помимо вылазки в Дибане, о которой сообщалось несколько часов назад, произошла атака неизвестных в городе Шхиль, в результате которой также был убит член «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о том, что в течение дня в Сирию с территории иностранных государств вернулись более тысячи беженцев. 294 человека пересекли границу с Ливаном в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 860 беженцев перебрались из Иордании через пункт-пропуска «Насиб». Как известно, ежедневно в САР прибывают сотни гражданских лиц, бежавших из страны на время оккупации их родных поселений боевиками исламистских бандформирований.

Между тем на юго-западе САР был завершен еще один этап подрывных работ. По данным ЦПВС, опубликованным на официальном Facebook-канале Минобороны РФ (mod.mil.rus), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Дамаске и населенных пунктах Джасим и Эль-Хара в Даръа. Результатом работы стало разминирование двух гектаров территории и уничтожение 36 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

В южных районах Идлиба продолжаются вооруженные столкновения между силами САР и джихадистами связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандформирований. Согласно информации военного источника в сети Twitter (MIG29), под ударом Сирийской арабской армии (САА) оказался военный автомобиль, в котором находилась группа джихадистов. В результате обстрела транспортное средство взорвалось. О числе уничтоженных джихадистов пока ничего неизвестно. Напомним, ранее боевики также понесли потери под ударами российских военных самолетов. Отмечалось, что были нейтрализованы по меньшей мере три исламиста.  

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что члены семей террористов «Исламского государства» предприняли попытку выбраться из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF). По данным администрации пункта временного размещения, шестеро жен боевиков террористически группировки вместе с детьми намеревались бежать на территорию Турции, однако курдским радикалам удалось пресечь побег. Напомним, прежде члены SDF самостоятельно эвакуировали родственников боевиков ИГ за выкуп.  

Между тем Twitter-канал (vdcnsyEnglish) сообщает о том, что в городе Тель-Тамр в северной части провинции были арестованы несколько контрабандистов, которые занимались вывозом предметов исторического наследия. На момент поимки они пытались организовать сбыт нескольких монет и скульптур.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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