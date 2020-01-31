Сирия, 31 января. ИГ1* взяло на себя ответственность за одну из вылазок в Дейр-эз-Зоре. Саперы САА разминировали два гектара территории в Даръа и Дамаске. Курдские боевики заявили о пресечении попытки бегства группы жен террористов ИГ из «Аль-Хола», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: разминировали два гектара территории в провинциях Даръа и Дамаск; уничтожили автомобиль с джихадистами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: сообщило об убийстве одного из курдских боевиков в Восточном Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: утверждает, что уничтожила огневую позицию САА в пригороде Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: заявили о предотвращении бегства группы жен и детей террористов ИГ из лагеря «Аль-Хол» в провинции Хасака; арестовали контрабандистов предметов исторического наследия в городе Тель-Тамр на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Ранее поступали данные об обстреле джихадистами пригорода Алеппо Ар-Рашидин. Несмотря на то, что сообщения оппозиционных порталов о гибели солдат Сирийской арабской армии (САА) подтверждения не получили, исламисты вновь попытались заявить о потерях САА, на этот раз в технике. Так, подконтрольный боевикам Twitter-канал (idlib_55) утверждает, что под ударами исламистов была уничтожена огневая позиция правительственных подразделений.

Прикрытие САА обеспечивают ВВС Сирии. По данным медиапортала Step News Agency, боевые вылеты наблюдались в районе населенного пункта Аль-Атариб в западной части региона. Информации об их результатах пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за убийство одного из курдских радикалов в Восточном Дейр-эз-Зоре. О причастности боевиков к налету заявил связанный с ИГ медиапортал «Аль-Амак». Пока неизвестно, о каком из нападений идет речь. Напомним, помимо вылазки в Дибане, о которой сообщалось несколько часов назад, произошла атака неизвестных в городе Шхиль, в результате которой также был убит член «Демократических сил Сирии» (SDF).

Провинция Даръа

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил о том, что в течение дня в Сирию с территории иностранных государств вернулись более тысячи беженцев. 294 человека пересекли границу с Ливаном в районе пограничных переходов «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах», еще 860 беженцев перебрались из Иордании через пункт-пропуска «Насиб». Как известно, ежедневно в САР прибывают сотни гражданских лиц, бежавших из страны на время оккупации их родных поселений боевиками исламистских бандформирований.

Между тем на юго-западе САР был завершен еще один этап подрывных работ. По данным ЦПВС, опубликованным на официальном Facebook-канале Минобороны РФ (mod.mil.rus), инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА выполняли задачи по зачистке местности и объектов в городе Дума в Дамаске и населенных пунктах Джасим и Эль-Хара в Даръа. Результатом работы стало разминирование двух гектаров территории и уничтожение 36 взрывоопасных предметов.

Провинция Идлиб

В южных районах Идлиба продолжаются вооруженные столкновения между силами САР и джихадистами связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1*** бандформирований. Согласно информации военного источника в сети Twitter (MIG29), под ударом Сирийской арабской армии (САА) оказался военный автомобиль, в котором находилась группа джихадистов. В результате обстрела транспортное средство взорвалось. О числе уничтоженных джихадистов пока ничего неизвестно. Напомним, ранее боевики также понесли потери под ударами российских военных самолетов. Отмечалось, что были нейтрализованы по меньшей мере три исламиста.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что члены семей террористов «Исламского государства» предприняли попытку выбраться из лагеря «Аль-Хол», подконтрольного «Демократическим силам Сирии» (SDF). По данным администрации пункта временного размещения, шестеро жен боевиков террористически группировки вместе с детьми намеревались бежать на территорию Турции, однако курдским радикалам удалось пресечь побег. Напомним, прежде члены SDF самостоятельно эвакуировали родственников боевиков ИГ за выкуп.

Между тем Twitter-канал (vdcnsyEnglish) сообщает о том, что в городе Тель-Тамр в северной части провинции были арестованы несколько контрабандистов, которые занимались вывозом предметов исторического наследия. На момент поимки они пытались организовать сбыт нескольких монет и скульптур.

1 Организация запрещена на территории РФ.