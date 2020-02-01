Юрий Лоза в свой день рождения рассказал, почему не стал киноактером

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза сегодня празднует свой день рождения. Певцу исполняется 66 лет. Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у поэта-песенника, в ходе которого узнал его ближайшие творческие планы.

Как указал Лоза, на первом плане у него — «попытаться радоваться жизни очень долго». Но при этом нужно, чтобы жизнь была «наполненной» позитивными событиями и людьми.

«Эти люди также должны быть в прекрасном здравии. Так мы придем к миру во всем мире и всеобщему счастью. Когда всем будет хорошо, тогда и мне будет хорошо», — рассказал музыкант.

Композитор, объясняя свои жизненные принципы, заявил, что ему всегда приходилось решать свои проблемы самостоятельно, не полагаясь ни на кого.

«Так случилось в моей жизни, что в моем роду нет ни одного Березовского и Абрамовича, никаких олигархов нет. Все мое окружение об этом знает. Поэтому мы все вместе коллективно решаем все эти проблемы, не полагаясь на помощь сверху. А для их решения нужно, чтобы все были в силах. Мы уповаем на помощь бога, а остальное все в своих руках», — пояснил именинник.

При этом артист подчеркнул, что в его ближайших жизненных планах нет стремления сыграть какую-нибудь роль в фильме, так как он очень недоволен своей работой на предыдущих проектах.

«Я снялся в фильме в 1980 году под названием «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». С тех пор я знаю, что являюсь плохим киноартистом. Я себе тогда не понравился. Я думал, что с наскока раз и возьму эту профессию, но не получилось. Теперь я играю только самого себя, — в двух сериалах снялся в роли Юрия Лозы. Если мне в дальнейшем предложат сыграть самого себя, то я не откажусь, потому что эту роль знаю очень хорошо. Я ее знаю по Станиславскому, — от начала до конца. При этом чужую жизнь на сцене я убедительно сыграть не смогу», — сказал собеседник ФАН.

Кроме того, Юрий Лоза признался, что не собирается по случаю дня рождения устраивать какие-либо концерты, поскольку это и так является частью работы для него.

«Вообще я считаю, что концерт по случаю дня рождения, — это неправильно. Придут люди, которые будут пиарить самих себя. Они будут поздравлять меня, но будут показывать свое творчество. Это не плохо или хорошо, но так случается. Если вы приглашаете на свой день рождения артистов, то они все равно думают о себе. Это условие работы артиста на сцене. Поэтому концерт в день рождения — это демонстрация собственных сил, возможностей и умений для каждого выступающего. А делать концерт, на который я никого не приглашаю, а выступаю сам, — это работа», — добавил композитор.

Ранее Лоза подверг резкой критике широкое общественное внимание к 92-й церемонии вручения премии «Оскар». По его словам, россиянам не следует прислушиваться к мнению западных кинокритиков.

Напомним, Юрий Лоза является бывшим участником советской музыкальной группы «Интеграл», которой руководил Бари Алибасов. За пять лет нахождения в составе «Интеграла» у Лозы накопилось несколько сотен собственных песен, которые никак не удавалось реализовать в рамках группы. Позже артист стал участником группы «Зодчие», где также играли Валерий Сюткин и Юрий Давыдов. Одна из известных своих композиций Лозы — «Плот» была написана 1982 году. Сольную карьеру музыкант начал в 1987 году.