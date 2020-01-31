Американский банк предсказал мировой «газмагеддон»

Вашингтон, 31 января. Мировая экономика в скором времени может столкнуться с газовым Армагеддоном, вызванным переизбытком предложения на голубое топливо. С таким прогнозом выступили аналитики Bank of America.

Они обратили внимание на то, что в начале 2010-х годов американская добывающая промышленность была на пике роста из-за бума сланцевого газа. Однако сейчас ситуация кардинальным образом поменялась.

Сегодня американские экспортеры сталкиваются с жесткой конкуренцией в лице других поставщиков (в частности, из Австралии). Ситуация усугубляется теплой зимой, из-за которой европейские страны значительно сократили потребление газа, и снижением спроса в Китае, который является одним из крупнейших в мире рынков сбыта.

«Теплые зимы приближают газмагеддон», — говорится в докладе Bank of America.

Аналитики полагают, что в этих условиях продажа газа на экспорт может оказаться для США невыгодной. Тогда сырье переориентируют на внутренний рынок в ущерб остальным энергоносителям, что приведет к падению цен, передает телеканал 360.

Отметим, что в последние годы США предпринимают отчаянные попытки зайти в Европу со своим сжиженном природным газом. Главным конкурентом на этом рынке оказалась Россия, строящая газопровод «Северный поток — 2», который должен напрямую соединить РФ и Германию в обход Украины. Вашингтон даже ввел санкции против «Северного потока — 2», чтобы сорвать проект. Немецкий бизнес воспринял это как недобросовестную конкуренцию и попытку вмешаться в европейскую энергетическую политику.