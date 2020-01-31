Reuters пытается исказить цель поправок в Конституцию РФ по заказу спецслужб Запада

Москва, 31 января. Информационное агентство Reuters назвало требования к кандидату на должность заместителя главы московского бюро. Одним из ключевых требований к кандидату является «приверженность взглядам, критичным по отношению к президенту России Владимиру Путину». Будущий замглавы московского бюро Reuters должен будет рассказывать о «негативных последствиях» поправок к Конституции РФ, которые были предложены главой государства.

Телеканал RT разместил в своем Telegram-канале полный текст объявления Reuters.

Политолог Сергей Марков отметил, что агентство Reuters уже давно превратилось в пропагандистскую структуру, которая курируется западными спецслужбами, передает Nation News.

«Reuters — средство массовой пропаганды, которое действует по приказу руководства. Это наиболее видно по тому, как они показывают ситуацию на Украине, замалчивая чудовищные преступления реального бандитского киевского режима», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что практически все западные СМИ находятся под контролем спецслужб и олигархов. По его словам, данная ситуация в очередной раз подтверждает тот факт, что в США и странах Евросоюза демократии не существует. Марков подчеркнул, что в странах Запада отсутствуют принципы свободы слова и правового государства.

«Одним из ведущих, а может, самым главным идеологическим инструментом у них является Reuters. Это как газета «Правда» для коммунистического времени», — добавил политолог.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение предложения, направленные на изменения политической структуры государства. Инициатива главы государства позволит усилить полномочия Госдумы и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в РФ.