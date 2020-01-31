Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице

Москва, 31 января. Медицинские маски лучше носить в местах массового скопления людей, в транспорте, при уходе за больным, но не на улице. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека выпустила рекомендации по профилактике гриппа и коронавирусной инфекции, распространившейся из Китая по другим странам.

Особое внимание Роспотребнадзор уделил медицинским маскам, объяснив, как правильно их нужно носить. Специалисты подчеркнули, что на открытом воздухе от такого способа защиты лучше отказаться.

«Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — говорится в сообщении.

Специалисты обратили внимание, что одну и ту же маску нельзя носить продолжительное время, ведь так человек может дважды инфицировать сам себя.

«Какой стороной внутрь носить медицинскую маску — непринципиально», — добавили специалисты.

В Роспотребнадзоре отметили, что маски не способны в полной мере обеспечить защиту от вирусов, поэтому нужно соблюдать и другие рекомендации — чаще мыть с мылом руки, следить за режимом сна, дезинфицировать поверхности и употреблять пищу, богатую белками.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что в России выявили два случая заражения китайским коронавирусом. Причем оба заболевших оказались гражданами КНР, первый пациент был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории России нет, пишет «ФедералПресс». Тем не менее власти вводят дополнительные меры по борьбе с заболеванием.

От коронавируса, возникшего в китайском городе Ухань, уже скончались более 200 человек, количество зараженных превысило восемь тысяч граждан. Вирус, проникая в организм, в первую очередь поражает легкие, тем самым вызывает пневмонию.