Правительство Туниса собирается навязать ливийцам интересы своего государства, пытаясь привить их через местные племена. По мнению эксперта, руководство североафриканской страны давно оказывает помощь террористам в Ливии и Правительству национального согласия.

Накануне президент Туниса Каис Саид заявил, что для разрешения ливийского кризиса недостаточно международной легитимности. По его словам, прозвучавшим во время телевизионного выступления, народ страны должен поддержать органы власти государства. Глава североафриканской страны отметил, что для оказания такой поддержки тунисское руководство находится в постоянном контакте с ливийскими племенами.

«Мы продолжим свое участие в консультации со всеми социальными компонентами Ливии», — сообщил Каис Саид.

Отметим, что Тунис представляет голос запрещенной в России террористической организации «Братья-мусульмане»1. Члены этой группировки находятся в Партии возрождения, оказывая влияние на политику страны. Также экстремисты находятся в тесных отношениях с Правительством национального согласия, заседающим в Триполи. Они также влияют на эту власть и защищают режим вместе с местными бандформированиями.

При этом сейчас народная поддержка находится на стороне фельдмаршала Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В свою очередь ПНС оккупировало лишь небольшую часть страны — столицу и несколько городов на северо-востоке. При этом нелегитимное правительство поддерживают только боевики, которые находятся на зарплате у триполитанской «власти».

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, члена экспертного совета «Офицеры России» Александра Перенджиева, Тунис давно оказывает поддержку террористическим группам, и им выгодно сотрудничество с нелегитимным Правительством национального согласия.

«Руководство Туниса достаточно коррупционное и находится под негласным давлением террористических групп. Правительство давно участвует в том, чтобы обеспечивать прикрытие боевикам, формируя теневую экономику, которая также работает на экстремистов. И эта страна стала связующим звеном между Ливией, где находится ПНС, и Алжиром», — отметил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей военный эксперт.

Член совета «Офицеры России» сообщил, что Тунис играет важную роль в помощи террористам, находящимся в Ливии.

«Получается, рядом с Алжиром, Тунисом и Ливией, где контролируют территории ПНС, есть выстроенная инфраструктура. Тунис же в этом случае выступает охранником цепочки доступа террористических групп в Ливию», — подытожил Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.