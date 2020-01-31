Россия готова реагировать на изменения ситуации на рынке нефти из-за коронавируса

Алма-Ата, 31 января. Распространение нового типа коронавируса потенциально может привести к снижению мирового спроса на нефть, Россия совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ готова реагировать на возможные изменения. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что вспышка пневмонии способна повлиять исключительно на падение спроса.

«Если снижение экономики будет [в Китае], прогнозы сбудутся, если так будет развиваться — спрос будет снижаться. В принципе, мы уж несколько раз общались с саудовским министром. Мы готовы реагировать на эти вещи, но для этого нам нужно более точно оценить ситуацию, промониторить, как это будет развиваться в течение нескольких дней», — пояснил он.

По его словам, из-за ситуации с коронавирусом Минэнерго России готово перенести запланированную на март встречу ОПЕК+ на более ранний срок. Точные даты пока обсуждаются.

Новак уточнил, что пока страны не выработали перечень возможных мер реагирования в условиях распространения вируса, поскольку для принятия конкретных действий «нужно более четко понимать, как будет развиваться ситуация».

«Мы смотрим, как это влияет на экономику, какие прогнозы, какие оценки ситуации. Пока довольно неопределенная ситуация», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что распространение пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, превысило масштабы атипичной пневмонии 2002-2003 годов, которая стала одной из крупнейших в XXI веке вспышек болезней.

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки и пожеланиями скорейшего выздоровления заразившимся.