Меры по защите России от коронавируса. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Борьба с коронавирусом Тема номер один во всем мире — борьба с опасным коронавирусом. Тысячи зараженных и сотни погибших. Очаг эпидемии — Китай. Но постепенно инфекция стала проникать и в другие страны: Японию, США, Таиланд, Канаду, Вьетнам, Сингапур, Францию, Германию. Теперь в этом списке и Россия. Первые случаи заболевания выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области. В нашей стране делают все возможное, чтобы не допустить распространения вируса. В отечественных аэропортах круглосуточно дежурят врачи, которые проверяют каждого пассажира. При малейшем подозрении на заражение — проверка. Приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, в некоторых регионах России закрыты пешеходные и автомобильные границы. Да и попасть китайцам в нашу страну сейчас не так просто. С 30 января жители Поднебесной не могут оформить электронные визы для въезда. В России создали штаб по контролю над ситуацией. Возглавила его вице-премьер Татьяна Голикова. «Что же касается нового коронавируса, то вся специфика заключается в том, что это новое явление. Вопрос: насколько мы готовы к этому вызову? Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, ваша служба Роспотребнадзор сделают все от вас зависящее», — подчеркнул президент России Владимир Путин. «Разработаны две тест-системы по данным, которые предоставила во Всемирную организацию здравоохранения Китайская Народная Республика. Эти тест-системы сегодня изготовляются на «Векторе», и возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию Российской Федерации для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что мы наращиваем объемы производства. Мы уже подошли сейчас к разработке вакцины против коронавируса, и соответствующие работы, в том числе на новосибирском «Векторе», сейчас ведутся», — сообщила Татьяна Голикова.

Возвращение Иссахар Осужденная в России израильтянка Наама Иссахар на этой неделе вернулась домой. Несколько месяцев заключения, разлука с мамой, и вот долгожданное для девушки помилование. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Сострадание и мудрость — так поступок российского лидера назвал его израильский коллега Реувен Ривлин. Нааму Иссахар задержали в прошлом году в аэропорту Шереметьево. При себе у нее было почти 10 граммов гашиша. По статье о незаконном хранении, перевозке наркотических средств ее приговорили к 7,5 годам колонии. Во время рабочей поездки в Израиль Владимир Путин встретился с матерью девушки и пообещал, что «все будет хорошо». Как отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поступок российского лидера тронул всех жителей Израиля, их благодарность идет от всего сердца. «Она — слава богу, для нее это очень хорошо — не пересекала даже границу Российской Федерации, все это было найдено у нее в багаже при перемещении багажа из одного самолета в другой. Передайте самые наилучшие пожелания и ей, и ее семье, ее маме», — попросил израильского премьера российский лидер.

Прощание с Чаплиным На этой неделе Россия простилась со Всеволодом Чаплиным, одним из самых медийных священнослужителей страны. Он известен своими громкими высказываниями о политике, а также, как ведущий программ «Земля и люди», «Вечность и время» на телеканале «Спас». Траурная церемония прошла в Москве в храме Феодора Студита, где Чаплин был настоятелем. Проводить протоирея в последний путь пришли его родственники, коллеги и друзья. Больше сотни человек. «Я вот моложе его на 20 лет, я удивлялся тому, сколько активности, сколько инициатив, сколько различных идей было у отца Всеволода. Мне казалось, что его день был не 24 часа, а больше. И, конечно, это огромная утрата и для церкви, и для общества. Отец Всеволод был, не побоюсь этого слова, может, я пафосно скажу — был всемирно известный человек. И главное, что он никого не оставлял равнодушным», — признается дьякон Илья Маслов. Всеволод Чаплин ушел из жизни 26 января. Ему был 51 год. На встрече с прихожанами храма протоирей почувствовал себя плохо. По некоторым данным, причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Снятие блокады Ленинграда 27 января, пожалуй, одна из самых значимых дат в истории Петербурга — полное освобождение Ленинграда от фашисткой блокады. В этом году 76 лет с того дня, как советские войска отбросили гитлеровцев на сотни километров от города. Этот судьбоносный для ленинградцев момент стоил им очень дорого. Почти 900 дней голода, холода и бомбежек. Во время блокады погибло более 1,5 млн ленинградцев. В память о тех, кто приближал победу, на Пискаревском мемориальном кладбище, где покоятся мирные жители и солдаты, современники возложили венки и цветы. Почтили память жертв блокады председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко. Весь день в Петербурге проходили торжественные мероприятия. На территории Петропавловской крепости звучали песни и стихи военных лет. А вечером в честь 76-летия снятия блокады в Петербурге воссоздали победный салют 1944 года.