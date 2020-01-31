Певицу Князеву госпитализировали в Таиланде с симптомами коронавируса

Бангкок, 31 января. Российскую певицу Елену Князеву, известную под сценическим псевдонимом BELKA, госпитализировали в Таиланде с подозрением на коронавирус 2019-nCoV. Девушка попала в больницу во время выступления на острове Самуи.

«Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку», — отметила она.

Симптомы, выявленные у звезды, подходили под описание пневмонии, вызываемой коронавирусом, — температура и озноб. На протяжении суток Князева находилась под капельницей, после чего ее выписали. При этом врачи так и не смогли установить вирус, поразивший артистку, о чем было написано в выписке, сообщает телеканал 360.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрированы первые два случая заражения опасным коронавирусом — в Тюменской области и Забайкальском крае. Оба заболевших оказались гражданами Китая. Как уточнили в Роспотребнадзоре, китайских граждан по прибытии в РФ поместили в боксированные отделения инфекционных стационаров. Лица, с которыми они контактировали, тоже госпитализированы.

В ближайшее время будет организована эвакуация граждан РФ из китайской провинции Хубэй и города Ухань, который стал источником распространения нового вируса.

Напомним, что вспышка пневмонии, вызванная 2019-nCoV, впервые произошла в китайской Ухани с населением 11 млн человек. ВОЗ уже признала пандемию — чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения выявлены в 21 стране, включая Россию и США.