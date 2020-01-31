Суд в Москве арестовал высокопоставленного полицейского из управления МВД РФ

Москва, 31 января. Столичный суд арестовал на два месяца замначальника главного управления уголовного розыска МВД РФ Евгения Кузина.

Кузин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и крупный штраф. Еще одним фигурантом данного уголовного дела стал экс-сотрудник ФСБ Игорь Фролов. По данным следствия, он был являлся посредником при передаче взятки. В настоящее время Фролов находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что в ГУУР МВД РФ Евгений Кузин занимал должность заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс.