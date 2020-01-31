У Анкары не будет иного выбора: о двойном дне турецкой политики в Идлибе

Неделю назад Сирийская арабская армия (САА) возобновила военную операцию «Идлибский рассвет» на юго-востоке контролируемого разного рода боевиками Идлиба. В сирийском Генштабе пообещали продолжить операцию до «решительной победы» над всеми террористами, тогда как победа промежуточная уже достигнута: освобождена вторая столица провинции и один из главных оплотов джихадистов — город Маарет ан-Нууман.

Пока сирийцы ликуют, гоблины из Идлибского заповедника плюются ядом. Эксперты всех степеней обсуждают вполне ожидаемую реакцию турецких публичных властей.

Султан всея Новоосманской империи Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил, что «если ситуация в Идлибе не будет незамедлительно нормализована», у Турции не будет иного выбора, кроме как «снова пойти по тому же пути». Как подсказывает Telegram-канал «Повестка дня в Турции», речь идет о возобновлении военных операций на территории Сирии.

Некоторые специалисты начали вслух говорить о том, что у Эрдогана «сдали нервы», обратили внимание на то, что Реджеп больше не будет называть Владимира Путина «дорогим другом»: в общем, переключили внимание общественности на прочую словесную мишуру, которую следует делить на 10 и искать контекст.

О том, что вся Сирия поделена на зоны ответственности и по ним существуют определенные договоренности, знает любой человек, мало-мальски интересующийся темой.

Только вот почему-то общественность забыла о том простом факте, что договоренности по Идлибу еще нужно грамотно преподнести. Если с сирийской стороны — все понятно, и возобновлению операции «Идлибский рассвет» предшествовали многочисленные провокации и невиданное количество обстрелов со стороны бандгрупп, то Турция, являясь одной из сторон-гарантов астанинских договоренностей, чьи уже четыре наблюдательных пункта довольно позорно попали в окружение к сирийцам, сейчас несет достаточно ощутимые репутационные потери, которые нужно обратить вспять.

Кроме того, в Идлибском заповеднике гоблинов уже несколько дней члены «Хайат Тахрир аш-Шам» и других группировок в унисон выступают против бездействия турок, призывая местное население выходить на митинги против политики Эрдогана.

И со всем этим что-то нужно делать.

Все-таки, что сирийская, что ливийская кампании — это в большей степени политический пиар для Эрдогана.

Поэтому Эрдоган и заявляет о неотвратимости возобновления «боевых действий», которые по факту будут представлять ввод регулярных частей турецких вооруженных сил на территорию Идлиба с последующим отжатием ключевых позиций и точек как у «Хайат Тахрир аш-Шам» и прочих группировок «джихадистского лагеря», так и не совсем ручного «Национального фронта освобождения».

Все это будет преподноситься под соусом «реального размежевания» сирийской оппозиции и «личного контроля» за режимом прекращения боевых действий. Так и получится, что сирийская армия займет трассы М4 (при самом удачном раскладе) и М5, а армия турецкая станет по ту сторону трасс, воинственно топорща баннеры и флаги, вселяя уверенность в местное население и укрепляя турецкую лиру.

Ну, а по какому сценарию это будет протекать, следившие за операциями «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира» знают.