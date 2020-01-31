Тверк в исполнении Калашниковой развеселил пользователей Сети

Москва, 31 января. Светская львица Анна Калашникова развеселила пользователей Сети, станцевав тверк. Видео с не самым изящным исполнением популярного танца появилось в интернете. Анна настолько гордится своим тверком, что даже запустила челендж.

Как оказалось, Анна Калашникова умеет развлекаться и веселить публику. К такому выводу пришли пользователи Сети, когда посмотрели видео, где Калашникова, выйдя на сцену, решила поразить присутствующих своим танцем. Облаченная в красное мини-платье, девушка изо всех сил пыталась повторить знаменитые движения, чтобы бедра смотрелись как можно привлекательней, но, к сожалению, никакого танцевального таланта у нее не оказалось.

«Калашникову вижу. Конвульсии вижу. А тверк где?», «Испанский стыд…», «Скорую вызовите, у женщины судороги», «Где-то заплакала Никки Минаж» — делятся мыслями пользователи Сети.

Пользователи интернета отмечают, что ее выход на сцену был явной ошибкой.

«С этим видео можно без прохождения комиссии пенсию по инвалидности получать», —прокомментировал видео один из пользователей.

Анна Калашникова – известная светская тусовщица. Она утверждает, что зарабатывает на жизнь участием в различных рекламных съемках. Кроме того, девушка завсегдатай различных ток-шоу и светских вечеринок.

При этом Instagram светской львицы не способен удивить особой зрелищностью. Подписчики видят только тонны отретушированных фото со съемок. В сторис у Калашниковой только эта сторона досуга и крайне мало публикаций из повседневной жизни.

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