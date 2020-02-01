Брутер рассказал, как изменится внешняя политика Великобритании к России после Brexit

Великобритания официально покинула состав Европейского союза, ее членство в нем длилось 47 лет. Однако это решение не повлияет на линию внешней политики Лондона по отношению к Москве, а изменения могут начаться только после того, как глава британского правительства Борис Джонсон уйдет из власти. Об этом заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

В Великобритании посредством референдума 2016 года большинством голосов граждан страны был сделан выбор в пользу Brexit — выхода из ЕС, где в процентном соотношении 52% выступали «за» и 48% «против» этого решения.

В настоящее время для государства начался переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он необходим для того, чтобы «сгладить» возможные потрясения, которые может вызвать Brexit. Великобритания де-факто будет продолжать находиться в составе Европейского союза. Лондон и Брюссель в это время согласуют все условия будущего сосуществования и взаимодействия.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, обращаясь к населению, назвал Brexit «рассветом новой эры» и «моментом единения для британцев». На данный момент сложно сказать, что Великобритании даст новый статус неучастницы ЕС, но понятно, чего хочет Джонсон, считает Владимир Брутер.

«Он хочет пересмотреть экономическую базу, облегчить ведение бизнеса, сохранить зону свободной торговли с Европой, а также создать такую же зону с Соединенными Штатами, — рассказал эксперт в интервью Федеральному агентству новостей. — Тем самым Джонсон желает поднять британскую экономику. Насколько это реально и получится ли на данный момент — пока неясно».

Несмотря на Brexit, внешняя политика Соединенного Королевства и так была достаточно независимой, Лондон «не особо прислушивался» к тому, что ему «говорит Брюссель», утверждает политолог.

«У Британии достаточно ограниченное количество политических приоритетов, которые расположены вне ее зоны. Страна в последние годы не имела возможности вести активную или агрессивную внешнюю политику, так как была сосредоточена на внутренней и на отношениях с Соединенными Штатами. Как мы видим, Британия даже в Африке не вела какой-либо активной политики, в отличие от Франции. Для нынешней британской экономики характерно предельное преобладание финансовых интересов над интересами производственного сектора. Финансовый сектор — это главное, что есть у Лондона. Поэтому рано говорить, что у страны будут какие-то внешнеполитические приоритеты», — указал Брутер.

Внешнеполитическая линия британских властей по отношению к Российской Федерации после Brexit не изменится, полагает международный эксперт.

«Когда Джонсон уйдет от власти, тогда, может быть, что-то изменится. Также возможно, что это все обернется в худшую сторону, но относительно медленно, так как для Британии Россия не находится в фокусе внимания», — пояснил собеседник ФАН.

Ранее председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение об условиях выхода Великобритании из Европейского союза. Сообщение об этом появилось в личном аккаунте Мишеля в Twitter.

Напомним, в 2016 году выход Британии из ЕС поддержало чуть больше половины жителей государства. После подписания королевой Елизаветой II билля о выходе из ЕС премьер-министр Борис Джонсон заявил, что временами ему казалось, будто страна никогда не пересечет финишную линию Брексита.