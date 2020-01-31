Путин направил слова поддержки Си Цзиньпину из-за вспышки коронавируса

Москва, 31 января. Президент РФ Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки из-за вспышки коронавирусной инфекции. Документ опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер выразил искреннее сочувствие всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожелал скорейшего выздоровления заразившимся.

«Благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от нее минимизирован», — уверен президент.

Глава государства выразил готовность оказать необходимую помощь дружественному народу КНР. По его словам, российские ведомства нацелены на сотрудничество с китайскими коллегами для преодоления общей угрозы.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти рассказали в конце прошлого года. Медики установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Вирус уже охватил и другие страны, случаи заражения наблюдались, например, в Южной Корее, Японии, США, Таиланде, а также в Канаде.

По последним данным, из-за коронавируса скончались уже более 200 человек, количество зараженных превысило восемь тысяч граждан. Минздрав РФ выпустил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции​​​ и направил их в регионы.

В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территории страны зафиксировали два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Забайкалье и Тюменской области. По данным Роспотребнадзора, состояние заболевших граждан Китая, прибывших в Россию, удовлетворительное.