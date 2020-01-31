«Остров мечты» готовится к открытию в Москве. ФАН-ТВ

Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня строится в Нагатинской пойме Южного округа Москвы. Официальное открытие «Острова мечты» запланировано на 29 февраля 2020 года. Это — один из крупнейших строительных проектов последнего времени. Объем инвестиций составил 1,5 млрд долларов. На площади в сто гектаров (это почти 140 футбольных полей) расположились открытая и крытая части московского Диснейленда. Под крышей — тематический парк и городской променад.

Архитектурная особенность «Острова мечты» — стеклянные купола, похожие на пчелиные соты. Это сделано для того, чтобы создать в комплексе натуральное освящение. Всего в парке их семь. Центральный купол — самый большой в Европе, его площадь более 8500 кв. метров, а высота сопоставима с двенадцатиэтажным домом

В центре парка — прогулочная зона, так называемый городской променад. Здесь будут кафе, рестораны и магазины, искусственный водоем и кинотеатр на 17 залов, а также большой концертный зал на 3500 посадочных мест. По задумке, территория променада стилизована под улочки Рима и Беверли-Хиллз, Лондона, Москвы и Барселоны.

Здесь есть Колизей, а также детализированная копия испанского Casa Batllo, знаменитого Дома Костей архитектора Гауди. Над созданием аналога пятьдесят мастеров трудились четыре месяца. На работу ушло более 40 тонн бетона и 85 литров краски. Всего на «Острове мечты» архитектурно воссозданы 120 фасадов известных зданий.

Развлекательная часть комплекса находится в тематическом парке. Здесь около 30 аттракционов, шоу и интерактивные развлечения, а также девять тематических зон с любимыми детскими персонажами.

Одна из них — зона «Маугли в стране динозавров», ее полностью смоделировали русские художники. Это самая крупная тематическая зона площадью 13 000 кв. метров, где будут как детские и семейные, так и самые экстремальные аттракционы. Среди экстремальных — «Храм огня», «На крыльях ветра» и «Летная школа», где гости смогут управлять своим вращением во время полета на крыльях.

Развлекательный комплекс «Остров Мечты» начали строить в 2015 году. Его официальное открытие состоится через месяц, 29 февраля.