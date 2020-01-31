Донбасс сегодня: дрон ВСУ убил киевских солдат, разведгруппа взлетела на воздух в ЛНР

Донбасс, 31 января. Украинские военные стреляют по мирным жителям и несут потери. Комиссии из штаба ОТГ «Север» проводят многочисленные проверки в зоне ООС. Солдаты Киева замерзают в зоне силовой операции. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в зоне силовой операции в Донбассе отмечены активными обстрелами территорий республик со стороны украинской армии с применением 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов, боевых машин пехоты, бронетранспортеров. По семи населенным пунктам ДНР огонь открывался семь раз. В Горловке повреждена квартира местных жителей.

Более серьезные последствия обстрелов зафиксированы в ЛНР. Из тяжелых минометов обстреляны жилые поселки Голубовское и Березовское. Осколками мин ранены два мирных жителя — женщина 1951 года рождения и мужчина 1965 года рождения. Оба пострадавших находятся в больнице, где врачи борются за их жизнь и здоровье.

Силовики Украины воруют топливо и вырубают лесополосы

Подробности о незаконной деятельности в 58-й бригаде ВСУ раскрыл задержанный военной полицией солдат из 16-го батальона указанной бригады. Надо отметить, что задержали его по факту употребления и хранения наркотиков. Информация известна Народной милиции ДНР от собственных осведомителей с украинской территории.

При допросе военнослужащего всплыли случаи многочисленных хищений военного имущества, в том числе ГСМ. Допрошенный признался, что в совершении некоторых краж он принимал непосредственное участие. Полиция передала информацию в прокуратуру и СБУ для проведения расследования. Теперь руководство бригады ожидает приезд комиссии, поэтому оно срочно пытается восполнить недостаток горюче-смазочных материалов.

Украинской военной полицией были задержаны в зоне ООС трое военнослужащих 92-й бригады при несанкционированной вырубке лесонасаждений. Правонарушители утверждают, что вынуждены рубить деревья на дрова, так как топливо для обогрева жилья поставляется в бригаду только во время проверок вышестоящего руководства.

Проверка из ОТГ «Север» выявила недостаток мин и ГСМ

В 93-й бригаде ВСУ окончила работу комиссия оперативно-тактической группировки «Север», которая выявила недостачу боеприпасов и топлива на складах. Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР. Проверка в подразделении проводилась по многочисленным фактам хищений военного имущества. По окончанию проверки стало известно о недостаче 80 мин калибром 120 мм и ГСМ в количестве 17 тонн. Предполагается непосредственное участие в кражах комбрига Дмитрия Брыжинского.

Потери ВСУ

По информации спикера оборонного ведомства ДНР Рината Айгистова, подразделения ВСУ, расположенные в Донецкой области, за сутки потеряли двух силовиков погибшими. Один солдат получил ранение. Причиной стала трагедия под Авдеевкой.

Группа солдат из 92-й бригады ВСУ пыталась запустить беспилотный летательный аппарат с прикрепленным взрывным устройством. Аппарат, не успев высоко взлететь, упал из-за перевеса. Боезаряд сдетонировал при соприкосновении с землей.

В подразделениях ВСУ в Луганской области произошло сразу несколько инцидентов, в результате которых погиб один человек, еще двое попали в больницу. О подробностях сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР. Разведывательная группа солдат из 93-й бригады ВСУ подорвалась на собственном минном заграждении, установленном ранее саперами бригады. Один разведчик ранен.

Еще два украинских силовика пострадали от употребления суррогатного спиртного. Данное происшествие также произошло в 93-й бригаде ВСУ. После совместного распития фальсификата один солдат скончался, а второй попал в больницу, где его в себя приводят медики. Сейчас командование бригады пытается списать смерти и ранения личного состава на обстрелы.