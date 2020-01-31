В МИД Польши заявили о «безоговорочном» праве Варшавы требовать от РФ репарации

Польша, 31 января. Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил о «безоговорочном» праве Варшавы на репарации от России за «ущерб», нанесенный во время Второй мировой войны.

Польский дипломат в интервью Radio Zet утверждает, что вопрос о репарациях необходимо поднимать постоянно, поскольку он не имеет срока давности.

Представитель польского дипломатического ведомства также считает, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с РФ связаны с рядом трудностей.

Ранее представитель правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что российская сторона, как и Германия, должна заплатить Варшаве репарации за ущерб, якобы нанесенный в ходе Второй мировой войны, напомнил «Царьград».

Высказывание польского политика вызвало широкий резонанс. В России обрушились с критикой на слова о возмещении ущерба Польше и напомнили о попытках переписать историю.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал, что Варшава старательно навязывает западным странам свою позицию по итогам Второй мировой войны. Польская сторона не раз пыталась снизить вклад Советского Союза в победу над фашизмом.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. Глава государства подчеркнул, что недопустим пересмотр итогов войны.