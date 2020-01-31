Гильдия киноактеров США установила новые правила для постельных сцен в кино

Вашингтон, 31 января. Гильдия киноактеров и Федерация деятелей телевидения и радио США утвердила новые правила для съемок постельных сцен в кино и сериалах. Об этом в пятницу сообщила глава организации Гэбриэлль Картерис.

Новые правила, в частности, обязывают координаторов постельных сцен присутствовать на репетициях, обсуждать с актерами детали сцены и степень обнаженности. Они должны проследить, чтобы съемка была закрытой, а также гарантировать, что финальный монтаж сцены будет соответствовать условиям контракта, передает «Культуромания».

Отметим, что похожий свод правил ранее приняла ассоциация кинорежиссеров Великобритании. Кинематографистам рекомендуется не просить актеров раздеваться на кастинге, а сценаристам — включать постельные сцены только в тех случаях, когда это необходимо для рассказываемой истории. Артисты также должны быть в курсе содержания фильма даже в том случае, если сценарий еще не дописан.

Эти правила были приняты вскоре после того, как британская актриса Эмилия Кларк пожаловалась на принуждение к обнаженным сценам. По ее словам, в одном из проектов ей предлагали сняться без одежды, не обговорив этот момент заранее.

Британская знаменитость также поделилась ощущениями от съемок первого сезона «Игры престолов», где ей очень часто приходилось появляться перед камерами обнаженной. Справиться с напряжением ей помог ее партнер по сериалу, актер Джейсон Момоа, сыгравший в картине кхала Дрого. По ее словам, он помог ей понять, что она сама может устанавливать правила.