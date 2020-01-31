Украинку Монтян в Донецке удивили «неправильные террористы»

Киев, 31 января. В Донбассе живут «неправильные террористы», которые, вместо того, чтобы учить своих детей убивать, приобщают молодое поколение к спорту и культуре. Об этом на своем YouTube-канале заявила посетившая ДНР украинская правозащитница, общественный деятель и адвокат Татьяна Монтян.

Находясь на катке в торговом центре «Донецк-Сити», юрист дала развернутый ответ на вопрос, как ей ощущается «на скользком пути сепаратизма и терроризма».

«На скользком пути сепаратизма очень даже клево. Каток на самом деле шикарный. Вообще, эти террорюги какие-то неправильные — вместо того, чтобы учить деток убивать [...], они их учат кататься на коньках. Фигурным катанием, понимаешь, тут занимаются», — сказала она.

Монтян выразила удивление столь нехарактерным местным «боевикам» и заявила, что отправляется дальше учиться так называемому «террористическому катанию».

Украинская правозащитница известна своими провокационными высказываниями и жесткой критикой в адрес Украины. Ранее юрист говорила о том, что военный Донецк выглядит намного чище, чем мирный Киев. Причем к такому выводу адвокат пришла, сравнив столицу государства с обстановкой в регионе поблизости от угольнодобывающего предприятия — шахты имени А. Ф. Засядько.

Поздравляя прошедшей осенью украинцев с Хеллоуином, Монтян неожиданно прервалась и заявила, что в этом нет никакого смысла, поскольку страна живет в жутком празднике «круглый год», напоминает «Царьград». Ее замечание в Сети назвали точным и поддержали многие украинские пользователи.