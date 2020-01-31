На Украине обнаружили плюсы в выходе Британии из ЕС

Киев, 31 января. Выход Великобритании из Европейского союза играет на руку Украине, которая сможет поставлять Соединенному Королевству больше сельхозтоваров. Такой плюс в Brexit обнаружил бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко.

Британцы 31 января последний день проводят в составе Евросоюза. Brexit, по мнению Огрызко, предоставит Украине важный шанс — квоты ЕС перестанут распространяться на Великобританию.

«Британия будет для нас очередной возможностью заработать хорошую копейку, а с другой стороны, еще раз продемонстрировать то, что украинские товары на самом деле являются высокого уровня качества», – объявил экс-министр.

Огрызко при этом не объяснил, на чем основывается его уверенность в том, что Великобритания предпочтет продукцию Украины своей, а также американской и европейской.

В полночь по центральноевропейскому времени Великобритания де-юре покинет Евросоюз. Затем начнется «переходный период», в течение которого страна де-факто будет оставаться в едином пространстве ЕС, но утратит право участвовать в работе его руководящих органов. Этот период займет минимум 11 месяцев — до 31 декабря 2020 года. Сторонам необходимо согласовать и утвердить окончательные условия своего «развода».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сделал весьма громкое заявление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. Политик объявил, что место Британии в ЕС могла бы занять возглавляемая им страна.