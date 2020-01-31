ПНС Ливии не дало конкретного ответа на требование освободить россиян

Москва, 31 января. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ответило бессмысленной фразой на требование освободить незаконно удерживаемых в стране россиян.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич обратился к главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу с требованием освободить россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, выполнив взятые на конференции по Ливии в Берлине обязательства. Открытое письмо опубликовала газета The Washington Post.

«Файез Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. В отношении этих двоих (россиян. — Прим. ФАН) ведется расследование, когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся», — сказал глава МИД ПНС Ливии Мухаммед Сияла в беседе с РИА Новости.

Отметим, что, как неоднократно подчеркивали в ФЗНЦ, в отношении граждан РФ никакого расследования не ведется, поскольку нет дела — ПНС Ливии не предъявило никаких внятных обвинений россиянам. Кроме того, с момента похищения Шугалея и Суэйфана — с весны прошлого года — не было проведено никаких судебных действий.

Более того, к россиянам, которые проводили в Ливии социологическое исследование и получили разрешение на свою работу у официального Триполи, не пускают представителей МИД РФ. Шугалея и Суэйфана обвиняют во «вмешательстве» в выборы в Ливии, хотя ни выборов, ни даже закона о них в стране нет.

В ФЗНЦ сообщили, что россиян похитили вооруженные люди на джипах, затем отправили их в тюрьму «Митига», которая известна насильственными действиями там по отношению к заключенным и пытками. Исследователи содержатся в ужасных условиях, неоднократно говорили представили фонда.