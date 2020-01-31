Мишустин прибыл в Нур-Султан на встречу с властями Казахстана

Нур-Султан, 31 января. Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Нур-Султан, где встретится с властями Казахстана.

Согласно графику поездки премьер-министра, у него запланированы переговоры с главой республики Касым-Жомартом Такаевым и первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым​​​.

Накануне Мишустин прибыл в Алма-Ату, где принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета и выступил на международном форуме «Цифровое будущее глобальной экономики», посвященном вопросам взаимодействия цифровых систем в целях поддержки инноваций и технологического предпринимательства.

Примечательно, что первый зарубежный визит политика в качестве главы правительства РФ.

Ранее президент Казахстана пригласил российского лидера Владимира Путина совершить официальный визит в республику в 2020 году. Главы государств удовлетворены поступательным развитием всестороннего сотрудничества.