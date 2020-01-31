نتائج ليبيا ، 31 يناير: قدم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد مساري آخر التطورات في ليبيا

ليبيا ، 31 يناير: حكومات الوفاق الوطني تعمل لصالح الإرهابيين وليس الليبيين. التدخل التركي أدى إلى زيادة الجريمة في طرابلس. انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي حول القضايا الليبية في الكونغو. تركيا تصعد الوضع في ليبيا ، لكنها تخشى معركة مفتوحة.



حكومة الوفاق الوطني مستعدة لخدمة مصالح الإرهابيين ، وليس شعبها.

إن ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، بقيادة فايز السراج ،تعمل لصالح الإرهابيين الذين استقروا في طرابلس ، وليس لصالح الشعب الليبي. تم الإعلان عن هذا يوم الخميس 30 يناير من قبل اللواء أحمد المسماري ، الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي.

لفت المسماري الانتباه إلى حقيقة أن تركيا لا توقف نقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا ، والآن تجاوز عددهم الثلاثة آلاف شخص. علاوة على ذلك ، اكتشفت المخابرات ، ان من بين الجهاديين الذين جندتهم تركيا ، هناك العديد من الضباط الذين فروا من الجيش العربي السوري. يستخدم الإرهابيون المتمركزون في طرابلس المدارس المرافق الأخرى للبنية التحتية المدنية كحماية، مما يشكل خطراً كبيراً على السكان المدنيين في العاصمة الليبية.

وهناك أيضًا أدلة مؤكدة على أماكن جديدة يتم فيها نشر المسلحين المستأجرين: من بينها منطقة صحراوية جنوب غرب طرابلس ، بالإضافة إلى معسكر العسة ، الواقع على الحدود مع تونس. بالإضافة إلى ذلك ، يوجد عدد كبير من المسلحين من تركيا وسوريا في مصرات ، وتتجمع المعدات العسكرية التركية تدريجياً هناك.

تدخل تركيا في ليبيا أدى إلى زيادة الجرائم في طرابلس

أدى التدخل التركي في ليبيا إلى نمو الجريمة في طرابلس ، وأصبح مطار معيتيقة ، الواقع بالقرب من العاصمة الليبية ، قاعدة جوية تركية.

قدم المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد الميساري معلومات محدّثة عن ليبيا ، أكدتها المخابرات. ووفقا له ، أصبح مطار معيتيقة الآن تحت السيطرة الكاملة للقوات التركية ، بينما يتم إصدار جميع التصاريح فقط بموافقة تركيا.

أدت الزيادة المستمرة في عدد المسلحين في طرابلس إلى زيادة حادة في عدد الجرائم في المدينة ، اصبحت العصابات بدون عقاب لأنهم مدعومون من قبل الأتراك

كما أشار المسماري إلى أن المتطرفين الليبيين ، ومن بينهم أشخاص مطلوبون على وجه الخصوص ، يختبئون في الأراضي التركية بإذن من أنقرة. وفي الوقت نفسه ، يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه بخطاب عدواني ، في محاولة لابتزاز أوروبا بالتهديد بالإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية الغير الخاضعة للمراقبة. وكان تدخل الجانب التركي في الشؤون الليبية ذات السيادة إلى جانب حكومة الوفاق مثالا واضحا آخر على أن أردوغان غير مهتم بإقرار السلام في ليبيا. بل على العكس من ذلك ، فهو يسعى إلى تقسيم البلد إلى عدة أجزاء ، مما يهدد بصورة تلقائية أمن مصر وبلدان أخرى في المنطقة.

انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي في الكونغو بشأن ليبيا

بدأت قمة الاتحاد الأفريقي في جمهورية الكونغو ، والتي ينوي المشاركون بها مناقشة الشئون الليبية ومواصلة تسوية الوضع في الجمهورية. وشارك ممثلون عن 55 دولة ، وكذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

من بين الأهداف الأساسية للقمة ثلاث قضايا رئيسية. خلال المناقشة ، تحتاج الوفود إلى إيجاد سبل لحل الأزمة الليبية والقضاء على خطر تكرار أي أعمال عدائية. وبالإضافة إلى ذلك ، من الضروري أن يمنع تماما اي تدخل للدول الأخرى في الشؤون الداخلية الليبية.



تضع اللجنة الأفريقية "خارطة طريق" من شأنها أن تساعد في التغلب على الأزمة الليبية. ومن بين المهام الأخرى ، سيتضمن وضع جدول زمني لانتخابات السلطات والرئاسة ، وكذلك تنظيم مؤتمر وطني.









تحاول تركيا تدريجيا تصعيد الوضع في ليبيا ، لكنها لا تجرؤ على معركة مفتوحة.

الحكومة التركية ، التي تدعم ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني ، تؤدي إلى تفاقم الوضع داخل ليبيا. ومع ذلك ، فإن أنقرة تتجنب الاشتباكات المفتوحة بكل الوسائل. صرح بذلك خبير من رابطة علماء السياسة العسكرية ، ورئيس قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع بالجامعة الروسية للاقتصاد (ج.ف. بليخانوف أندريه كوشكين).

وفقًا للخبير ، فإن تركيا ليست في عجلة من أمرها للعمليات القتالية، على الرغم من أن برلمان البلاد قد وافق بالفعل على قرار إرسال قوات إلى ليبيا. وأضاف أن الزعيم التركي ريجم طيب أردوغان يعلن عن مصلحة أنقرة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية ، ولكن في الواقع تدخلت تركيا في الصراع لمصالحها الخاصة. وأضاف أن الزعيم التركي رجب طيب أردوغان يعلن عن مصلحة أنقرة في التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الليبية ، ولكن في الواقع تدخلت تركيا في الصراع لمصالحها الخاصة.

وتفيد المعلومات الاستخباراتية أن تركيا لا تتوقف عن بناء مجموعة من الإرهابيين السوريين الذين تم تجنيدهم في منطقة مصراتة ، كما تتجمع القوات التركية هناك تدريجياً.

وتؤكد المعلومات بأن السفن التركية المحملة بالدبابات والجنود وصلت إلى طرابلس في وقت سابق. في 27 يناير، شوهدت طائرة في مطار مصراتة ، على متنها ، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، ما يصل إلى 5 عشرات من العسكريين الأتراك.