Первые больные коронавирусом в России. События дня. ФАН-ТВ

Опасный коронавирус добрался до России. Заражение выявили у двух человек в Забайкалье и Тюменской области. Это граждане Китая. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова. Состояние больных оценивается как стабильное. Риска, что вирус распространится, нет. Сейчас в нашей стране делают для этого все возможное. Российские власти решили ограничить авиасообщение с Китаем. Приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах нашей страны закрыты пешеходные и автомобильные границы. Сейчас в Китае находятся тысячи россиян. Как отметила Татьяна Голикова, в ближайшее время из очага вируса — города Ухань и Хубэя — эвакуируют почти 650 наших сограждан. На две недели их поместят под карантин. В Китае количество зараженных приближается к 10 тысячам, погибли более 200 человек. Сейчас ученые Поднебесной разрабатывают вакцину, которая поможет избежать новых жертв. Российские коллеги готовы им в этом помочь.

Демонтаж СКК «Петербургский»

В Северной столице начали демонтировать спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Это знаковый для города объект. Его открыли 40 лет назад. Здесь «Зенит» впервые стал чемпионом, больше 30 лет назад на площадке свой большой концерт дала легендарная группа «Кино». В последние годы в комплексе проходили фестивали, выставки, ярмарки. Но на этом месте решили построить современный хоккейный дворец, рассчитанный на 21,5 тысячу человек. Проект вызвал споры. Многие градозащитники заявили, что СКК — редкий экземпляр советской архитектуры и его нужно сохранить.

Но решение приняли не в их пользу. Сегодня строители приступили к демонтажу. Но во время работ обрушилась крыша здания. По предварительным данным, погиб один человек. Со временем здание СКК обветшало и обрушение могло произойти в любой момент. Страшно представить, какой трагедией все могло бы обернуться, если бы в здании находились посетители.

«На объекте при демонтаже аварийной мембраны кровли произошло обрушение несущих конструкций. Конструкция здания состояла из опорного кольца и 112 вант. При отрезании части вант произошло обрушение железобетонного кольца. В настоящий момент на объекте проводятся работы по выяснению причин обрушения. На данный момент правоохранительными органами проверяется соблюдение техники безопасности при проведении работ», — заявил директор «СКА-Арена» Игорь Забиран.

Сейчас на месте работают спасатели. Мы будем следить за развитием событий.