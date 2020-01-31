Госдеп США объявил, до каких пор будет вводить санкции против России

Вашингтон, 31 января. Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон продолжит вводить санкции против России, пока «Москва не вернет Крым Украине».

«Мы будем продолжать вводить санкции против России до тех пор, пока она не начнет поддерживать мир в Донбассе и не покинет Крым», — написала Ортагус в своем микроблоге Twitter.

Напомним, 31 января в Киев с визитом прибыл глава Госдепартамента США Майк Помпео. Он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику погибшим украинским военнослужащим в Донбассе.

В ходе визита Помпео не стал обещать украинской стороне введения новых санкций против России, однако заверил, что нынешние экономические ограничения будут сохраняться.

«Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся», — отметил глава Госдепартамента США.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с РФ. Позднее российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом президент подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

В апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения. Российская сторона неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом Минских соглашений, которые направлены на мирное урегулирование гражданской войны.