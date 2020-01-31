МИД РФ сообщил Пекину об эвакуации россиян из-за вспышки коронавируса

Москва, 31 января. Российская сторона уведомила Пекин о начале эвакуации российских граждан из китайской провинции Хубей в связи со вспышкой коронавируса. Об этом говорится в Twitter МИД РФ.

❗️ По дипломатическим каналам Москва уведомила Пекин о начале эвакуационных мероприятий по вывозу российских граждан из провинции Хубей. — МИД России ???????? (@MID_RF) January 31, 2020

Накануне официальный представитель дипведомства Мария Захарова на брифинге рассказала о ситуации с россиянами, которые продолжают оставаться на территории КНР. По ее словам, МИД ежедневно поддерживает связь с госорганами КНР и посольством РФ в Китае, чтобы предпринимать соответствующие шаги в условиях распространения пневмонии.

Также в министерстве сообщили о приостановке процесса оформления электронных виз для граждан Китая с 30 января.